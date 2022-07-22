تردد قناة أون تايم سبورت 2022 ON Time sport HD

تردد قناة أون تايم سبورت وهي القناة الناقلة لنهائي الدوري المصري والمباراة كانت بين النادي الاهلي ونادي الزمالك وانتهت المباراة بفوز نادي الزمالك حيث تعد قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الفضائية الرياضيهطة المصرية والعربية التي تقوم بنقل مباريات الدوري، حيث أن البحث تزداد على تردد قناة أون تايم سبورت بشكل كبير من خلال محركات البحث على القمر الصناعي نايل سات بعد تم الاعلان عن انها سوف تنقل أقوى المباريات ونهائي كأس مصر وايضا جميع المباريات الحصرية والحديثة في عالم رياضة كرة القدم وذلك بالإضافة إلى تقديم البرامج الرياضية القوية التي يقدمها اقوى أكبر الشخصيات في عالم رياضة القدم لذلك سوف نعرض تردد القناة خلال الفقرات التالية من خلال موقع ثقفني.

تردد قناة أون تايم سبورت

العديد من المشاهدين لقناة أون تايم سبورت يرغبون في معرفة تردد الخاص بها لمتابعة المباريات عليها ويكون ترددها على النحو التالي

القمر الصناعي النايل سات

التردد 11861

معامل تصحيح الخطأ 6/5

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي النايل سات

التردد 10853.

معامل تصحيح الخطأ 6/5

استقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

برامج قناة اون تايم سبورت

أصبحت قنوات اون تايم سبورت من أقوى القنوات الرياضية هل استطاعت أن تحقق انتشارا ونجاحا كبيرا بين القنوات الفضائيه فهي تحقق ملايين المشاهدات منذ ان تم إطلاقها سنة 2009 والجميع بدأ يتابع القناة والبرامج الرياضية التي تقدمها والاستديوهات التحليلية ومن أهم هذه البرامج ما يلي

مساء تايم وهو برنامج رياضي يقدمه الاعلامي الكبير مدحت شلبي الذي له جماهيريه كبيره

برنامج ملعب اون تايم والذي يقدمه الاعلامي الكبير سيف زاهر

برنامج أخبار تايم الذي يقدم احدث الاخبار الرياضيه على ساحة الملاعب

برنامج صباح أون تايم والذي يقدمه الاعلامي الكبير محمد غانم والإعلامية أميرة جمال

طريقه استقبال تردد قناة أون سبورت