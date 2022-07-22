نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” استقبل تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الجديد 2022 بجوده عالية لمتابعة أهم المباريات الأوروبية والعربية على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية، لقد أصبحت القناة الرياضية العراقية قناة الرابعة في الفترة الأخيرة أحد القنوات الفضائية الرياضية المهمة جدًا، والتي توجد عبر النايل سات، وقد زاد البحث في الفترة الأخيرة عن التردد الحديث لها، وذلك بعدما قامت بالإعلان عن تردد حديث لها، وذلك من خلال الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ما سنتحدث عنه في هذا المقال فسوف نتحدث في المقال عن تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية وعن بعض المعلومات الخاصة بهذه القناة.

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية

قد أصبحت هذه القناة في الفترة الأخيرة أحد القنوات الرياضية المهمة جدًا الموجودة داخل الوطن العربي، ولذلك قد أصبح هناك العديد من المتابعين لهذه القناة وسوف نعرض لكم في هذه الفقرة التردد الخاص بها:

توجد هذه القناة على القمر الصناعي Nilesat.

التردد الخاص بها هو. 11334.

الاستقطاب افقي.

معامل الخطأ 5/6.

أما معدل الترميز الخاص بها هو 27500.

كما أن تعرض هذه القناة محتوى رياضي مميز قد لا يكون موجود على العديد من القنوات الرياضية الأخرى، كما أنها تقدم محتواها بجودة SD.

القناة الرياضية العراقية قناة

بدأ محبي الدوريات الأوروبية بعد معرفة إذاعتها للمباراة الودية التي كانت بين ليفربول، والمان يونايتد فقد بدأوا بالبحث عن التردد الحديث لها، حيث نوضح لكم من خلال هذه الفقرة معلومات عن القناة كالتالي:

لقد ظهرت هذه القناة عبر القمر الصناعي في الأول من شهر أكتوبر لعام 2021، وهي أحد القنوات العراقية.

لقد تخصصت تلك القناة في عرض محتوى رياضي، فهي تعرض مجموعة رائعة من البرامج الخاصة بالرياضة، وأيضًا الاستديو التحليلي لكل مباراة.

كما تحرص هذه القناة على توفير، وعرض أقوى، وأفضل المباريات سواء العالمية، أو المحلية، وذلك مثل الدوري الإنجليزي.

كما أن القناة قد أعلنت أنها سوف تقوم بتقديم المباراة الودية الماضية لنادي ليفربول، والمان يونايتد التي كانت قد أقيمت في يوم الثلاثاء السابق.

كما قد أعلنت هذه القناة أيضًا أنها سوف تقوم بإذاعة المباراة التي ستقام بين لبنان، والعراق التي من المقرر أن تقام في يوم الثلاثاء الذي يوافق 19 من شهر يوليو السابق و لهذه الأسباب أصبح هناك الكثير من محبي الرياضة يتابعون هذه القناة، وذلك من كافة الدول العربية.

بدأ بث قناة الرابعة العراقية الرياضية في 1 اكتوبر 2021 م، وهي قناة عربية وعراقية رياضية متخصصة، تقديم العديد من البرامج المتميزة وكذلك الاستديوهات التحليلية، تهتم القناة بنقل المباريات المهمة وعالية المشاهدات سواء في المجال الرياضي العربي أو المباريات العالمية وخاصة الدوري الانجليزي، نجحت في السنوات الأخيرة وحصدت ملايين من المتابعين من جميع دول الوطن العربي.