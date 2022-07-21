تردد قناة اون تايم سبورت ON TIME SPORT 2022 لمتابعة مباريات الدوري المصري والكأس

تردد اون تايم سبورت، يتصدر عمليات البحث في الوقت الحالي من قبل أعداد كبيرة من المشجعين لكلا الفريقين الاهلي والزمالك هو تردد اون تايم سبورت، حيث ان مباراة الاهلي والزمالك يتم عرضها من خلال شاشة قناة أون تايم سبورت بشكل مجاني ضمن مباريات نهائي كأس مصر 2020/2021، حيث تعتبر تلك المباراة احد المباريات النارية المنتظرة من قبل ملايين من المشجعين في مختلف المحافظات المصرية، ولذلك فقد تم الاعلان ان المباراة معروضة من خلال شاشة قناة أون تايم سبورت، وللحصول على تفاصيل اكثر تابعونا عبر السطور القليلة القادمة.

تردد اون تايم سبورت

بدأت مباراة الاهلي والزمالك ضمن مباريات كأس مصر 2020/2021 اليوم الخميس الموافق يوم 21 يوليو 2022 من خلال شاشة قناة تردد اون تايم سبورت، حيث ان المباراة قد بدأت في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وفي السابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، لتكون تلك المباراة النهائية في كأس مصر 2020/2021، وقد تم الاعلان عن التشكيلة الخاصة بالنادي الاهلي فقد جاءت مثل التشكيلة التالية:

في حراسة المرمى محمد الشناوي.

في خط الدفاع على معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

في خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي.

في خط الهجوم محمد مجدى أفشة ومحمد شريف و أحمد عبدالقادر.

استقبال تردد اون تايم سبورت الجديد 2022

يمكن الان لكافة الراغبين في مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك في كأس مصر استقبال تردد اون تايم سبورت الجديد 2022 لمتابعة المباراة في المواعيد المخصصة لها، ويكون ذلك بجودة Full HD ليستمتع كافة المشاهدين بالمباراة، ويمكن استقبال التردد الخاص بها عن طريق ادخال الترددات التالية إلى جهاز الاستقبال وبدء متابعة المباراة:

القمر الصناعي النايل سات التردد 12303 الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500 اسم القناة على جهاز الاستقبال On Time Sport

القمر الصناعي النايل سات التردد 12305 الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500 اسم القناة على جهاز الاستقبال On Time Sport

بعد استقبال تردد قناة ON TIME SPORT على النايل سات يمكن متابعة مباريات الدوري المصري وكأس مصر بأفضل تقنية حيث توفر القناة تقنية مميزة لنقل مباريات الدوري والكأس.