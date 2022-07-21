نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد ON TIME SPORTS اون تايم سبورت الناقلة لبطولة الدوري المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد ON TIME SPORTS اون تايم سبورت الناقلة لبطولة الدوري المصري الذي بدأ يتصدر محرك البحث Google منذ عصرا اليوم قبل انطلاق فعاليات نهائي كاس مصر بين قضبين الكرة المصرية الاهلي والزمالك، وكذلك مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز الذي يتصدرها الزمالك المصري بفارق 4 نقاط عن فريق بيراميدز و7 نقاط عن الفارس الاهلي الذي لم يلعب باقي المباريات المؤجلة، وتتزايد المنافسة على صدارة بطولة الدوري المصري وذلك مع تزايد فرق الشركات التي أثرت الرياضة المصرية، فيما لا يمكنكم متابعة مباريات الدوري الا على مجموعة قنوات on time Sports.

تضم قناة اون تايم سبورت الرياضية الناقلة لجميع الأحداث الرياضية في كل الألعاب مجموعة جيدة من النجوم الرياضية سواء كانوا لا عبين سابقين أو إعلاميين شباب مثل إبراهيم عبد الجواد وشيما صابر وإبراهيم عبد الجواد وغيرهم من النجوم الكبار.

تردد ON TIME SPORTS اون تايم سبورت

يبحث قطاع كبير جداً من المشاهدين والمتابعين عن تردد قنوات أون تايم سبورتس من أجل متابعة الساحة المستديرة كرة القدم، وليس فقط ذلك بل تعرض القناة مجموعة كبيرة من البرامج والفقرات الحوارية المميزة، عبر مجموعة من الإعلاميين والصحفيين من أبرزهم إبراهيم عبد الجواد وإبراهيم فايق، ومدحت شلبي، احمد شوبير وغيرهم، ويتم توزيع الاعلامين على القنوات الفضائية الثلاثة on time Sports 1, 2, 3، لهذا عليك أن تقوم بتنزيل التردد الجديد لكل قناة.



طريقة إستقبال تردد قناة اون تايم سبورت

تتمكن بكل سهولة تحميل كافة ترددات قنوات on time Sports من خلال إتباع النظام التالي:

التردد الجديد: 11681.

القناة الأولي: On Time Sports 1.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

تنزيل تردد قناة اون تايم سبورتس 2

التردد: 10853.

القناة الثانية: اون تايم سبورت 2.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

الإستقطاب: أفقي.

استقبال تردد ON TIME SPORTS 3

تقوم اون تايم سبورت 3 بنقل معظم البطولات الرياضية العالمية في كرة اليد والسلة وألعاب الصالات، لذا يمكنكم تثبيت تردد القناة من خلال ضبط التالي:

التردد الجديد: 12303. الإستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. القناة: On Time Sports 3. القمر الصناعي: نايل سات.

فيما يمكنكم متابعة دوري المحترفين السعودي عبر تردد قناة SSC sports التي تعد واحدة من أهم القنوات الرياضية العربية المنافسة لعدد المشاهدات لقناة أون تايم سبورت المصرية.

وصلنا معكم لختام شرح كيفية ضبط تردد ON TIME SPORTS اون تايم سبورت الناقلة لبطولة الدوري المصري.