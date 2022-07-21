نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت hd الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة اون تايم سبورت hd التي يبحث عنها الملايين منذ صباح هذا اليوم من اجل متابعة مباراة الأهلي والزمالك، حيث تعد قناة أون تايم أحدي القنوات التي تهتم بالجانب الرياضي في مصر والوطن العربي استطاعت خلال فترة بسيطة أن تضع لنفسها مكانة كبيرة وسط القنوات الفضائية الرياضية في أفريقيا، استطاعت من قبل نقل مباريات كأس العالم لكرة اليد والذي أقيم في مصر ونقل بعض المباريات العالمية الهامة في كرة اليد، بالإضافة إلي إمكانياتها في نقل جميع مباريات منتخب مصر الودية والرسمية بالإضافة إلي نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا الأدوار التمهيدية، واليوم يترقب الملايين مشاهدة قناة أون تايم سبورت من أجل متابعة المباراة الهامة في مصر والوطن العربي مباراة الأهلي والزمالك في إطار نهائي كأس مصر عن العام الماضي.

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر علي ستاد القاهرة الدولي، يدير المباراة طاقم تحكيم اجنبي، في حضور عدد لا يقل عن 10 الأف متفرج، في الوقت الذي يسعى فيه كلا الفريقين من أسعاد جماهيره التي تتابع المباراة من كافة أنحاء العالم العربي، تعودنا في لقاءات القمة ظهور مفاجأة كبيرة من المدربين.

قنوات On time Sports

تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك على نايل سات، حيث يتم نقل المباراة على قناة on time sports 1 بحضور نجوم الاستوديو التحليلي احمد شوبير وسيف زاهر ونجوم التحليل ايمن يونس وعماد متعب وفارق جعفر ومحمد زيدان والعديد من النجوم الأخري، حيث يتم التعليق على المباراة الكابتن مدحت شلبي والكابتن بلال علام وبعد الانتهاء يتم تحليل المباراة من الناحية الفنية وأداء التحكيم من خلال الكابتن سمير محمود عثمان.



تردد قناة اون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك على نايل سات

تعد قناة أون تايم سبورت ١ هي القناة المصرية الوحيدة التي تمتلك حقوق بث مباراة الأهلي والزمالك وكذلك حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز وبطولة الكأس والعديد من المباريات الدولية للمنتخب المصري، حيث يمكنكم الآن تحديث التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم كالتالي :



القناة الأولي on time sports

التردد الجديد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

القناة الثانية On Time Sports 2

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11449.

القناة الثالثة On Time Sports 3

التردد الجديد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

نايل سات القمر الصناعي.

وصلنا إلي ختام شرح تردد قناة اون تايم سبورت hd الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك على نايل سات.