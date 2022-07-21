نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HD قنوات تنقل مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022 الليلة بتعليق مدحت شلبي وترددها في المقال التالي

عمر شويل - جدة قنوات تنقل مباراة الاهلي والزمالك، يبحث الآن عشاق الكرة في كل مكان عن قنوات تنقل مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022 التي ستقام بعد ساعات من الآن على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث تعد مباراة الاهلي والزمالك من أهم المباريات النارية خاصة عندما يلتقي كلا الفريقين في نهائي بطولة، ومن المتوقع أن تكون المباراة على صفيح ساخن، فكلا الفريقين سيسعى لاقتناص الكأس واللقب لإسعاد جماهيره العاشقة لحصد البطولات، وخلال السطور القادمة سنرفق لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك اليوم بأعلى جودة.

قنوات تنقل مباراة الاهلي والزمالك

أما عن قنوات تنقل مباراة الاهلي والزمالك فمن المقرر أن تنقل المباراة عبر أثير قناة أون تايم سبورتس الرياضية الفضائية الشهيرة، على أن يتولى التعليق المتميز مدحت شلبي، ويتطلع كلا الفريقين لاعتلاء منصة التتويج بأقدم بطولة مصرية، وتعد مباراة نهائي كأس مصر 2022 هي اللقاء الثالث الذي يجمع بين المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للنادي الزمالك ومواطنه ريكاردو سواريز المدير الفني للنادي الأهلي، وكان الزمالك قد تأهل لتلك المباراة بعدما فاز على فريق أسوان بنتيجة هدفين مقابل هدف، أما الأهلي فقد تأهل بعد فوزه على بتروجيت بهدفين مقابل لا شئ.

تردد قنوات تنقل مباراة الاهلي والزمالك

واليكم قنوات تنقل مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022 النسخة الجديدة، حيث يمكنك ضبط تردد قناة أون تايم سبورتس على جهاز الريسيفر الخاص بك من خلال ادخال تلك الاحداثيات:

التردد: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 6/5.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022 في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، وستذاع المباراة مجانا ودون رسوم عبر قناة اون تايم سبورتس من خلال استديو تحليلي ضخم يضم نخبة من كبار نجوم التحليل الكروي:”ايمن يونس، فاروق جعفر، طه اسماعيل” مع الإعلامي المتميز أحمد شوبير، وكان الأهلي والزمالك قد التقيا 31 مرة في نهائي كأس مصر، فاز الأهلي 16 مرة، بينما فاز الزمالك 10 مرات، و5 لقاءات انتهت بالتعادل، واستطاع لاعبو الأهلي تسجيل 57 هدف، بينما سجل لاعبو الزمالك 45 هدفا.