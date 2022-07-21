تردد قناة طيور الجنة Toyor Eljanah 2022 علي قمر النايل سات لمتابعة أقوي برامج الأطفال

قناة طيور الجنة Toyor Eljanah من أهم القنوات الفضائية التي حازت على نجاحًا مبهرًا، فهي قناة متخصصة للأطفال، وتقوم القناة بعرض الكثير من المحتويات الهادفة التي تحث الطفل على تعاليم الأخلاق والدين بشكل صحيح، وكيفية التعامل مع الآخرين بطريقة مثالية، ولذلك أصبح يهتم بتواجدها على شاشة التليفزيون الكثير من الآباء والأمهات، وبعد أن تم تغيير التردد الخاص بها عبر القمر الصناعي النايل سات أصبح يزداد البحث بشكل كبير من الكثير من الناس عن التردد الجديد لها، وهذا هو ما سوف نعرضه لكم الان فى هذا المقال.

مميزات قناة طيور الجنة الفضائية

قناة طيور الجنة هي قناة أردنية قام بتأسيسها رجل الأعمال الأردني خالد مقداد، وبدأ العمل في القناة وبثها بشكل رسمي منذ عام 2008، وتقوم القناة بعرض العديد من الاناشيد الهادفة للاطفال سواء بشكل كرتوني أو من خلال اطفال حقيقية وعادتًا ماتقوم أفراد عائلة خالد مقداد بعرض المحتوى، كما أن القناة تعرض العديد من البرامج التي تقوم بعرض العديد من السلوكيات والعادات والتقاليد التي تحث على كيفية اتباع الدين الاسلامي بالشكل الصحيح، كما أنها تعرض بعض الآيات القرآنية الصغيرة لتعليم الاطفال القرآن، وايضًا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك فهي من أهم القنوات التي يعشقها الأطفال بشكل خاص وجميع أفراد العائلة بشكل عام.

تردد قناة طيور الجنة الفضائية الجديد 2022

يمكن لجميع متابعين قناة طيور الجنة الفضائية، إعادة تشغيل القناة مرة أخرى على جهاز الاستقبال الخاص، ويتم عرض القناة بكل برامجها الممتعة بأفضل صورة وأعلى جودة وذلك من خلال ضبط التردد الجديد لهذه القناة المميزة وهو كالاتي:

القمر الصناعي للقناة هو: النايل سات.

التردد الجديد هو: 11258.

معامل الاستقطاب هو: أفقي.

معامل تصحيح الأخطاء: 6/5.

معدل الترميز للقناة هو: 27500.

أما عن جودة القناة فهي: SD.

ويتمكن اي شخص بالقيام بضبط التردد الجديد على جهاز الاستقبال الخاص، وذلك من خلال الدخول الى الإعدادات الخاصة بالجهاز من الريموت كنترول، واتباع الخطوات اللازمة لضبط تردد جديد، ثم القيام بعمل بحث على القناة وتأكيد الحفظ لها.