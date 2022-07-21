القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و لايبزيج اليوم الخميس 21/7/2022.. ضبط تردد قناة الشارقة الرياضية الناقلة للمباراة مجاناً

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و لايبزيج، هناك قنوات متخصصة لإذاعة مثل هذه المباريات، وذلك لأن هناك عدد كبير من المصريين يتابعون تلك المباريات، وخاصة مباريات ليفربول لذلك سوف نذكر في هذا المقال القنوات التي سوف تقوم بعرض تلك المباراة، وأيضًا الموعد المحدد لإذاعتها.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و لايبزيج

توجد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و لايبزيج، والتي يبحث عنها العديد من الأشخاص، ومن هذه القنوات ما يلي:

سوف تقام المباراة، وهي مباراة ودية وليست رسمية تقام بين الفريقين في يوم الخميس في الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة.

قامت القناة الرياضية الشارقة بالإعلان عن إذاعة المباراة في يوم الخميس، وهذه القناة هي أحد القنوات الإماراتية.

مباراة ليفربول و لايبزيج

لقد قامت أحد القنوات المفتوحة، والعربية بالإعلان عن عرض مباراة لايبزيج وليفربول المرتقبة من خلال القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و لايبزيج، والتي سوف تقام في يوم الخميس وذلك في إطار المباريات الودية، والاستعدادات للأندية، حيث تبين الآتي:

يستضيف هذه المباراة ملعب يسمى ريد بول أرينا، والتي سوف تقام في الساعة 7:15 وذلك بتوقيت القاهرة.

كان نادي ليفربول خاض اثنين من المباريات الودية وكانت الأولى مع فريق المان يونايتد، والذي خسر بها ليفربول أربعة أهداف، وكانت المباراة الثانية مع فريق كريستال بالاس، والتي فاز بها يورجن كلوب بهدفين نظيفين.

تعتبر مباراة الخميس هي مباراة ودية ولكنها ليست الأخيرة لفريق ليفربول طوال المعسكر الصيفي، وسوف تكون مباراة سالزبورغ في يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر يوليو.

وبعد هذه المباراة سوف يلتقي ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي في بطولة الدرع الخيري، وذلك في يوم السبت الذي يوافق 30 من يوليو.

وبعد ذلك سوف يخوضون المباراة الودية الأخيرة، وتكون مواجهة بين ليفربول، وستراسبورج.

التردد الخاص بالقناة الرياضية الشارقة

هناك قنوات تكون مفتوحة من القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج ، حيث يتم من خلالها إذاعة المباراة مثل مباريات ليفربول، وهذه القناة هي الشارقة، والتردد الخاص بها هو: