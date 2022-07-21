انت الان تتابع خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد.. هتفيد الأطفال في الإجازة ببرامجهم الممتعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زاد البحث في الفترة الاخيرة الماضية عن تردد قناة طيور الجنة الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات، وهي من أكثر القنوات المتخصصة في عرض البرامج الترفيهية الهادفة، وأيضاً تقدم الأناشيد الدينية الإسلامية الرائعة والافلام الكارتونية الرائعة، وتصنف بانها من أفضل قنوات الأطفال.

أبرز ما تقديمه قناة طيور الجنة للأطفال

وتصنف قناة طيور الجنة بأنها من ابرز القنوات المميزة والمخصصة لجميع الأطفال، ويتابعها الكثيرين ممن يتواجدون في كل مكان، وتبث الكثير من البرامج التي تعلم الأطفال عدد كبير من القيم والقواعد الإسلامية، وأيضاً تبث عدد كبير من الأناشيد المميز التي تعلم الأطفال دائماً.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

وبدأ جميع أولياء الامور البحث المستمر والدائم عن تردد القناة الخاصة بالأطفال على القمر الصناعي نايل سات، وهي التي تجعل جميع الأطفال قادرين على متابعة كل الأفلام الكارتونية والبرامج والأغاني الخاصة بكل الأطفال، ويأتي ترددها كما يلي:

– القمر الصناعي: نايل سات.

– الاستقطاب: أفقي.

– التردد: 11258.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.