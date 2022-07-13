العالم اليوم - لا تتردد.. التواصل مع الأصدقاء إيجابي للغاية

انتم الان تتابعون خبر لا تتردد.. التواصل مع الأصدقاء إيجابي للغاية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 يوليو 2022 10:18 مساءً - إذا كنت قد ترددت يوما في إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني إلى أصدقائك الذين لم ترهم منذ فترة، فإن دراسة جديدة كشفت أن ذلك قد يكون له فوائد أكثر مما تظن.

وفي سلسلة من التجارب التي شملت نحو 6000 بالغ، وجد الباحثون، أن الناس قللوا من قيمة الاتصال بشخص لم يتصلوا به منذ فترة، واتضح في المقابل أن المستلمين يقدرون ذلك أكثر مما نعتقد.

لكن الباحثة بيجي ليو قالت إنه "من المثير للاهتمام أن الشخص الذي ينوي التواصل، غالبا مايقلل من قيمة الأمر"، مضيفة: "نحن نعلم أن الروابط الاجتماعية تعزز رفاهيتنا، فلماذا لا نفعل ذلك كثيرا".

ووجدت الدراسة أن نص الرسالة أو البريد الإلكتروني قد يكون موضع تقدير كبير، عندما يكون مفاجأة حقيقية، وعندما يأتي من صديق حقيقي.

واعتمدت الدراسة على 13 تجربة شملت بالغين أميركيين من مختلف الأعمار، وفي معظم الحالات، طلب الباحثون من المشاركين التفكير في شخص ما كانوا ودودين معه، لكنهم لم يتواصلوا معه منذ مدة.

وقال الباحث جيمس مادوكس إنه تبين أن الناس غالبا ما يخطئون في تقدير الاستقبال الذي سيحصلون عليه في حال أقدموا على التواصل.

وأضاف: أن التواصل يمكن أن يكون بمثابة "تغذية عاطفية"، حيث تشير أبحاث أخرى إلى أنه يساهم في الرفاهية.