نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2022 Toyor Baby على النايل سات للاستمتاع بأناشيد الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعتبر قناة طيور الجنة من أبرز قنوات الاطفال على مستوى العالم العربي بأكمله، فهي استطاعت أن تستحوذ على إعجاب الكثيرين من كل مكان صغار وكبار أيضًا، كما يرغب كافة أولياء الأمور في استقبالها على الأجهزة الخاصة بهم نظرًا لأنها قناة هادفه وتُقدم محتوي تعليمي وترفيهي وأمور تخص الدين وغيرها من الأمور الأخرى الجيدة، لذا يتساءل الأشخاص عن تردد قناة طيور الجنة بيبي وهذا ما سنتطرق إليه.

قناة طيور بيبي 2022

هي من أهم القنوات التي تبث محتو هادف للأطفال وتسعى لتعليمهم أبجديات اللغة العربية وأيضًا الإنجليزية كما تعمل على غرس الكثير من القيم الإخلاقية في نفوس الأطفال، وتُقدم لهم الأرقام والحروف بأشكال جذابة لكي تُساعدهم في حفظها بشكل جيد، حيث أنشأت عام 2088 على يد خالد مقداد فهو مؤسسة تلك القناة وأيضًا قناة طيور الجنة فقط.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2022

يُمكنك استقبال القناة على الجهاز الخاص بكم بعد التحديث الأخير لها لمضان جودة صورة واضحة وصوت نقي دون تشويش أو انقطاع ولكي تتمكن من ذلك قمب بضبط جهازك على النحو التالي:

تردد القناة: 11258.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

مميزات قناة طيور الجنة

تتسم قناة طيور الجنة بالعديد من المزايا والتي جاءت على النحو التالي:

تتميز بتقديم الكثير من البرامج المختلفة المفيدة لكافة الأطفال.

تُقدم محتوى يتناسب مع العادات والتقاليد وأيضًا القيم الاخلاقية.

تحرص على توفير جودة عالية من حيث الصورة والصوت أيضًا.

تعمل على مدار اليوم دون توقف أو انقطاع.

تُساعد الامهات في تقديم محتوى يُعلم الاطفال الكثير من الأسس الجيدة في الحياة.

تحرص على بث الكثير من الأناشيد ذات الصوت الجيد وصورة واضحة لجذب الأطفال لها.

برامج قناة طـيور الجنة

قناة طيور الجنة تُقدم العديد من الأناشيد التي استطاعت في وقت قصير أن تجذب لها الأطفال من كل مكان في العالم وجاءت ما تُقدمه عبر ما يلي: