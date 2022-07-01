بـدون تردد او خجل.. يسرا تعترف : إشتهيت معاشرة والـد زوجي فوق الطائرة وتمنيت أنام معه ولو ليلـة واحدة.. وهكذا كان رد الاخير.!!

فاجأت النجمة المصرية يسرا، جمهورها ومحبيها، بتصريحات تلفزيونية صادمة وجريئة لها، قبل إصابتها بفيروس كورونا مؤخراً.

وكشفت يسرا خلال استضافت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا لها مؤخراً في برنامجها «الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON»،

بأنه كان نفسها تتزوج والد زوجها خالد صالح سليم، رئيس النادي الأهلي الأسبق صالح سليم أثناء سفرهما إلى الخارج.

وقالت إن مضيفة الطائرة طلبت منها أن تتزوج صالح سليم ولو لليلة وحدة فوافقت في الحال، ولكنه رفض . مؤكدة بأنه «كان قمر».

كما كشفت في اللقاء الذي جاء بمناسبة حلول العام الجديد، أن اسمها الحقيقي «سيفين محمد نسيم» مشيرة الى إن اسم سيفين يعني «الوردة التي لا تموت»،

لافتة أن أصدقائها ينادونها بـ«سيفا»، معتبرة أن هذا هو الاسم المفضل لديها الذي يناديه به أصدقاؤها المقربون وزوجها.

وأوضحت الفنانة المصرية، بأنها متزوجة من خالد صالح سليم بن رئيس النادي الأهلي الأسبق صالح سليم، ولم تنجب أبناء ووصفت زوجها بأنه «مشهور أكتر مني».

وتحدثت يسرا عن مواطنها الفنان عادل إمام وعملها معه، مشيرة أنها نجحت من خلال ظهورها معه، وأنه الفنان الوحيد الذي توافق على أن يكتب اسمه قبلها،

معتبرة أن عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لو كان طلب الزواج منها لما استطاعت رفضه: «عادل إمام لو كان اتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي اتجوزه».

ووصفت عادل إمام بأنه «شرح وبيخلي الناس مبسوطة طول الوقت بتضحكي وتهزري وشرح وبيحب الفرفشة ودمه خفيف وعشرته حلوة»، مشددة على أنها مازالت تتواصل معه.

وأشارت الفنانة يسرا إلى أن أقرب صديقات لها في الوسط الفني هن الفنانة إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي والفنانة ليلى علوي

كما تحدثت النجمة المصرية، عن زوجها خالد صالح سليم مشيرة أنها تعرفه منذ أن كان عمرهما 7 سنوات وأنه سافر الى الخارج وتزوج ثم انفصل عن زوجته وعاد الى مصر وتزوجا منذ 25 عاما.