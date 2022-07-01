نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ALAHLY TV تردد قناة الأهلي 2022 الناقلة المؤتمر الصحفي للمدير الفني الجديد ريكاردو سواريش في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث عشاق المارد الأحمر الكبير، عن تردد قناة الأهلي 2022 الناقلة المؤتمر الصحفي للمدير الفني الجديد للأهلي البرتغالي ريكاردو سواريش بصورة حصرية، لمعرفة المدير الفني الذي سيتولى قيادة الأهلي في العامين القادمين خلفاً للمدير الفني الراحل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وأعلنت القناة عبر حسابها الرسمي على توتير عن نقل المؤتمر فقط وحصرياً عبر شاشة قناة الأهلي، لذا تجد عشاق المارد الأحمر في مصر وجميع دول العالم تبحث عن تردد القناة، لمشاهدة المؤتمر اليوم ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم التردد الجديد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ALAHLY TV تردد قناة الأهلي 2022 الناقلة المؤتمر الصحفي للمدير الفني الجديد ريكاردو سواريش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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