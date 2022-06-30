الآن NOW™… التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية والبث الجديد علي نايل سات شهر يوليو 2022

التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية والبث 1 يوليو 2022 يبحث عدد كبير عن التردد الخاصة بالقناة حيث أنها تقوم بنقل مسلسل قيامة المؤسس عثمان كما انها تتميز قناة الفجر الجزائرية بتقديمها مسلسلات فريدة من نوعها بدون تشفير أو توقف والتي حازت على إعجاب الكثير من المشاهدين وتعتبر من أشهر القنوات والتي تعمل على إطلاق الدراما التركية الشهيرة والمفضلة من قبل الكثير في جميع الدول العربية ومن خلال مقالنا سنتعرف على التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية والبث 1 يوليو 2022.

التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية والبث 1 يوليو 2022

يمكننا الاستمتاع بمشاهدة محتوى القناة على التردد الجديد من يوم الأول من شهر يونيو وهو على النحو التالي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

يمكننا الاستمتاع بالتردد الجديد لها على نايل سات وهو.

التردد:11564

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: عمودي H.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الجودة: HD

التشفير: غير مشفرة.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي القمر ياه سات

يمكننا الاستمتاع بالتردد الجديد على القمر ياه سات وهو.

التردد:12130.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

التشفير: غير مشفرة.

قناة الفجر الجزائرية

يتم الطلب على القناة من قبل الكثير من المشاهدين فقد تم انطلاقتها لأول مر منذ عدد من السنوات وأن إدارة القناة تعمل على تقديم محتوى مميزة للجمهور وقد حاز على إعجاب الكثير وأنها تقوم بضبط ترددها حتى يتم الاستمتاع بها بدون انقطاع أو تشويش حيث انها تتميز أنها تجمع العائلة بدون أي لقطة خادشة.

قد تردد خبر استنائف قناة الفجر الجزائرية عن البث العام وذلك في كافة الدول العربية وتستخدم ترددا جديدا على القمر الصناعي المصري نايل سات وذلك من يوم الأول من شهر يونيو 2022.

بيان لجمهور قناة الفجر الجزائرية

حيث أنه بسبب زيادة الطلبات الكثيرة من جمهور قناة الفجر الجزائرية الذي طالما ارتبط بالقناة منذ انطلاقتها الأولى وكان مخلصا لها وأننا وإدارة القناة على المستوى العام مخلصين للعائلة الجزائرية والعربية والمسلمة أينما كانوا وكان ذلك مع تردد شمال غرب إفريقيا فقط ، واليوم نعود بتردد يلبي طموح جمهور القناة ورغباتهم وينال إعجابهم ، ومن خلالها نقول إننا ما زلنا قناة الأسرة المحافظة مجتمعة، حيث أن قناة الفجر الجزائرية تتميز بأنها تجمع العائلة دون أي طلقة قاسية يمكن أن تفرق الأسرة المجتمعة. هذا عهدنا وهذا هو خطنا اليت يتم العمل بها خلال تلك السنوات وأننا سنعمل ضد الضغوط التي نتعرض لها من قوى الشر التي لا تريد أن تتجمع الأسرة الكاملة والتي تعمل على محاربة القناة لتوقفها ونحن نعمل على أن نكون شاشة واحدة تحترم ذوقها وأصالتها وجمهورها من خلال تقديمنا أفضل المسلسلات وأفضل المشاهد التي لا تمس أي شخص بالإهانة له والازلال للبعض.