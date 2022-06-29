شاهد .. مين هو الشخص اللي نفسك تتجوزيه ؟؟ .. نسرين طافش تجيب بدون تردد وتصدم جمهورها بما أعترفت به علناً !!

انت الان تتابع خبر مين هو الشخص اللي نفسك تتجوزيه ؟؟ .. نسرين طافش تجيب بدون تردد وتصدم جمهورها بما أعترفت به علناً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/29 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

فاجأت الفنانة السورية، نسرين طافش، جمهورها بالكشف عن مواصفات فتى أحلامها، مشيرةً إلى أن أهم شيء بالنسبة لها أن تكون لديه خلفية عن طريقة إعداد الطعام.

وكتبت نسرين عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام"، ردًا على أحد متابعيها، أن أهم شيء أن يكون محباً للطهي، وصاحب شخصية صادقة معها ولديه ثقة بالنفس وحنون، وأن يكون ذا قلب طيب ومحباً للحياة والعائلة والأطفال.

وتابعت الفنانة السورية أن فتى أحلامها لابد أن يكون محترماً لها ولشخصيتها، ويراعي ربنا فيها، من أجل استمرار الحياة بالشكل الصحيح.

يذكر أن نسرين طافش كانت قد أعلنت، نهاية عام 2020، أن زواجها سيكون بداية العام الجديد 2021، إلا أنها فاجأت الجميع بخبر فسخ خطوبتها.

وأطلقت الفنانة السورية، منذ فترة تصريحات إعلامية، كشفت من خلالها عن السبب وراء فسخ خطوبتها، مشيرةً إلى أن الشخص الذي ارتبطت به "شخص مُحترم"، إلا أنه لابُد أن يكون هناك التقاء روحي وفكري بينهما، وهذا لم تجده.. على حد وصفها.

من ناحية أخرى أشار النجم الكبير أيمن زيدان أن ما قدمته نسرين طافش في "جوقة عزيزة" كان محاولة تستحق الاهتمام، وطلب منها عدم الاكتراث للانتقادات والهجوم الذي تتعرض له، ووصفها بزهرة الدراما السورية، كما وصف الأداء الذي قدمته "بالمدهش" نظراً لكون الشخصية تحمل تنوعا كبيرًا.

وأشاد الفنان السوري بالدور الذي قدمته الفنانة طافش في بمسلسلها، والذي عرض في رمضان الماضي 2022، ومسلسل "جوقة عزيزة" من تأليف خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحاق، وإنتاج غولدن لاين.

وكتب الفنان السوري في منشوره الذي أرفقة بصورة الفنانة: "رسالة إلى نسرين طافش، لست بصدد كتابة مداخلة نقدية لكنني رأيت من واجبي أن أهمس لك على الملأ بكلمة واحدة، لا تكترثي، إن ما قدمتيه في مسلسل جوقة عزيزة كان محاولة تستحق الاهتمام".