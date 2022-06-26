انت الان تتابع خبر قناة زي ألوان الهندية..التردد الجديد على نايل وعرب سات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعشق الكثيرون داخل الوطن العربي؛ الدراما الهندية؛ وخاصة قناة زي ألوان الهندية؛ التي تعتبر واحدة من أهم الأعمال مشاهدة؛ مثل الدرامة المصرية والعالمية؛ وزادات عمليات البحث عبر المحرك العالمي”جوجل” خلال الساعات الماضية عن تردد قناة زي ألوان الجديد.

تردد قناة زي ألوان الهندية الجديد

التردد على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11939؛ ومعدل الترميز: 27500؛ والاستقطاب: أفقي H.

التردد على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12111؛ ومعدل الترميز: 27500؛ والاستقطاب: عمودي V.

قناة زي ألوان 2022

تقدم قناة زي ألوان محتوى ترفيهًيا متميزًا؛ يستطيع جذب المشاهدين للدراما الهندية؛ والتي تلقى متابعة كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي.

وقناة زي ألوان تابعة لرجل الأعمال الهندي سويهاش تشاندرا؛ ومقرها بمدينة دبي؛ وتقدم محتوى يناسب جميع الشرائح؛ وتنتشر بصورة كبيرة في البيوت؛ لأنها تقوم بدبلجة وترجمة المحتوى.