نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت 2022 ON TIME SPORTS HD 1-2-3 شاهد LIVE الأهلي والزمالك في المقال التالي
محبي وعشاق الدوري المصري داخل مصر وفي جميع أقطاب الوطن العربي الكبير، يبحثون الآن على تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية المصرية، الناقلة مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز المصري لحساب الجولة 22، فالقناة الفضائية المصرية هي الناقل الحصري فضائياً لمباريات الدوري المصري الممتاز ومسابقة الكأس، وجميع الفاعليات الرياضية التي تقام على الأراضي المصرية، واليوم تنقل المباراة ثلاث لقاءات غاية في الأهمية، سنقدمهم لمتابعي موقع ثقفني وسننشر التردد الجديد 2022 للقنوات الثلاث.
انطلقت قنوات أون تايم سبورت عام 2017، ومنذ ذالك التاريخ والقنوات تستقطب الملايين من المشاهدين في جميع أرجاء العالم، لتميز محتواها الذي تقدمه وامتلاكها أكبر شبكة مراسلين في مصر وفي الوطن العربي، لتغطية كبرى المنافسات العالمية القنوات هي ملك لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بالشراكة مع رجل الأعمال التونسي طارق بن عمار، وفيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت 2022 الجديد على القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة أون تايم سبورت on time sports hd 1
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|11861
|معامل الاستقطاب
|رأسي h
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
مباريات اليوم على قنوات أون سبورت
|البنك الأهلي * الزمالك
|19.00
|المعلق بلال علام
|أسترن كومباني * بيراميدز
|19.00
|محمد الكواليني
|الأهلي * غزل المحلة
|21.30
|أيمن الكاشف
أهم البرامج على قنوات أون
- برنامج ملعب أون تايم سبورت يقدمه الإعلامي أحمد شوبير بالمشاركة مع سيف زاهر يومياً عدا يوم الجمعة.
- برنامج أستاد مصر وهو برنامج يسبق مباريات الدوري والكأس لتحليل المباريات.
- برنامج جمهور الثالثة ويقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.
- برنامج الإعلامي مدحت شلبي مساء أون تايم سبورت.
- صباح أون تايم ويقدم في العاشرة صباحاً يومياً لتقديم أهم الأخبار الرياضية في مصر.
مميزات قنوات on time sports
- تبث القنوات جميع برامجها بالمجان دون أشتراكات.
- تمتلك القنوات شبكة مراسلين في أغلب الدول لتغطية أهم الأحداث الرياضية في حينها.
- تبث القنوات برامجها بتقنية عالية الجودة وتمتلك أحدث الكاميرات في البث الفضائي.
- تمتلك حصرياً نقل مباريات الدوري الممتاز المصري الذي يحظى بمتابعة كبيرة ليس في مصر فقط بل في العالم نظراً لتواجد المصريين في جميع الدول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة أون تايم سبورت 2022 ON TIME SPORTS HD 1-2-3 شاهد LIVE الأهلي والزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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