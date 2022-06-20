انت الان تتابع خبر تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 .. خلي أطفالك يتفرجوا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأهالي، عن تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022، وذلك بعد عودتها للبث بعد فترة توقف مؤخرا، لمتابعة البرامج والأغاني التعليمية والأناشيد الدينية للأطفال، وأيضا مشاهدة أفلام الكارتون، ويكون تردد القناة على النحو التالي:ر

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات الأطفال الأخرى:

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة روتانا كيدز الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11296.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة كراميش الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: 3/4.

معامل تصحيح الخطأ: أفقي.

تردد قناة Spacetoon:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة كوجي كيدز:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11096.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.