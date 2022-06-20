انت الان تتابع خبر تردد قناة الزمالك الجديد 2022 … قناة القلعة البيضاء في ثوب جديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصأ منا علي تقديم كا ما هو يهم المشاهد والقارئ المصري والعربي، نقدم لكم تردد قناة الزمالك الجديد 2022 والذي زاد البحث عنه بعد اعلان اطلاق القناة في ثوبها الجديد.

تردد قناة الزمالك الجديد 2022 على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12092

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6

تردد قناة الزمالك الجديد 2022 على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11595

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500