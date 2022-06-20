نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبض الأجيال.. تردد قنوات طيور الجنة الجديد على النايل سات والعرب سات وسهيل وطريقة ضبطه على الرسيفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد قناة طيور الجنة واحدة من أهم قنوات الأطفال، والتي تقدم العديد من البرامج التعليمية للأطفال وأيضًا الأغاني الدينية وغيرها، وقد نجد أن هناك العديد من القنوات الخاصة بقناة طيور الجنة، هذا وقد تم تغيير الترددات الخاصة بها مما جعل العديد من الأمهات يبحثون على تردد قنوات طيور الجنة الجديد من أجل إفادة أطفالهم بالمحتوى التي تقدمه هذه القنوات.

تردد قنوات طيور الجنة الجديد

إذا كنت من أحد متابعي قنوات طيور الجنة، ولم تتمكن من الوصول إليها بسبب تغير الترددات الخاصة بها فأنت بأمكانك الوصول إلى الترددات الجديدة لها حيث نوفرها لك فيما يلي:

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 نايل سات

في حالة أن القمر الصناعي الخاص بجهازك هو النايل سات:

قم بضبط القناة على التردد الخاص بها 11258

استقطاب القناة افقي.

اضبط ترميز القناة على 27500

معامل التصحيح 3/4.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 عرب سات

أما إن كان القمر الصناعي الخاص بجهازك هو العرب سات فقم بالضبط كالتالي:

قم بضبط القناة على التردد .11310

استقطاب القناة راسي.

اضبط ترميز القناة على 27500.

تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 سهيل سات

أما في حالة أن القمر الصناعي الخاص بك هو سهيل سات فقم بالضبط كالتالي:

التردد الخاص بالقناة هو 11310.

استقطاب القناة راسي.

قم بضبط ترميز القناة على 27500.

تصحيح الخطأ 3/4.

طريقة تثبيت قنوات طيور الجنة على جهاز الريسيفر

إليكم أسهل طريقة لتثبيت الترددات الجديدة لقنوات طيور الجنة بكل سهولة فيما يلي:

أولا استخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالرسيفر.

بعد ذلك قم بالدخول على الزر الخاص بالخيارات.

ثم اختر زر تثبيت يدوي.

بعد ذلك أدخل التردد الجديد الخاص بالقناة حسب نوع القمر الخاص بك.

ثم أدخل كافة البيانات التي تطلب منك.

بعد ذلك ادخل على الزر المكتوب عليه ok.

بينما عليك الانتظار بضع دقائق، وستجد كافة القنوات أمامك.

في نهاية المقال المتحدث عن تردد قنوات طيور الجنة الجديد فقد قدمنا لكم الترددات الخاصة بقمر النايل سات، وعرب سات، وسهيل سات، كما قمنا بعرض الطريقة الخاصة بتثبيت القنوات المعروفة بإسم طيور الجنة وعليك ضبطها فورًا من أجل تعليم أطفالكم عن طريق هذه البرامج الهادفة التي تقدمها القناة لمشاهديها.