نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجودة HD.. تردد القنوات الناقلة لمباراة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم الأحد 19/6/2022 وموعد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت مؤشرات البحث في جوجل خلال الساعات الماضية تزايد عمليات البحث من عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء القطر المصري وخاصة من مشجعي القطبين الأهلي والزمالك في البحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم، والتي تقام اليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2022 على ملعب الأهلي والسلام في تمام الساعة التاسعة مساءًا بحضور جماهيري، وخلال السطور التالية نستعرض معكم تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك والتشكيل المتوقع للفريقين في مباراة القمة المنتظرة اليوم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

تقام مباراة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب الأهلي والسلام ويدير اللقاء الحكم الأسباني، خوسيه لويس حكم الساحة، ويعاونه إينيجو برييتو لوبيز ودييجو باربي سيلفيا مساعدين، بجانب سيزار سوتو جرادا حكم رابع، وخوسي لويس جونزاليس حكم VAR، وديفيد ميدي جيميس مساعد حكم VAR.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت ON Time Sports على الهواء مباشرة المباراة علي قناة أون تايم سبورت 1 بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري وخاصة أن القناة حصلت علي حقوق نقل وإذاعة مباريات الدوري المصري لكرة القدم وجميع الألعاب الرياضية منذ انطلاقها وإليكم تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم وهي كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في الدوري

ويتوقع أن يخوض المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، سامي قمصان، لقاء القمة 124 بتشكيل يضم في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في الدوري

وفيما من المتوقع أن يخوض جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، المباراة أمام المارد الأحمر الساعي للعودة لمسيرة الانتصارات في الدوري المحلي بعد خسارة اللقب الأفريقي بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي- محمود الونش – محمد عبد الغني

خط الوسط: محمد أشرف روقا – إمام عاشور – عبد الله جمعة – سيد عبد الله نيمار – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد – أشرف بن شرقي.

وجدير الذكر، أن النادي الأهلي حقق الفوز علي غريمه التقليدي نادي الزمالك في الدور الأول نتيجة 5 أهداف مقابل 3 في المباراة التي أقيمت بينهما علي استاد القاهرة الدولي.

زاد البحث خلال الدقائق الماضية على مؤشرات جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة القمة المرتقبة بين النادي الأهلي والزمالك في الدوري المصري لكرة القدم والتي تقام اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا، لتنزيل تردد القناة على أجهزة التلفاز المنزلية لمشاهدة المباراة بين المارد الأحمر والفارس الأبيض في كلاسيكو العرب الأشهر.