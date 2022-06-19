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رياض - احمد صلاح - تردد قناة الأهلي الجديد 2022 لمشاهدة مباراة الكلاسيكو المصري مع الزمالك اليوم الأحد ومشاهدة كافة مباريات الفريق مباشرة في الدوري المصري الممتاز وكافة أخبار النادي والتدريبات وكل ما يخصه.

تردد القناة الرسمية للنادي الأهلي المصري 2022 نادي القرن لمشاهدة مباراة الاهلي ضد الزمالك اليوم وكافة مباريات النادي المصري العريق حيث يبحث عنه الملايين من متابعي ومشجعي الفريق المصري.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم:

تردد قناة الأهلي الجديد 2022

ويبحث عشاق القلعة الحمراء عن تردد قناة الأهلى الجديد 2022، على القمر نايل سات، لمتابعة آخر أخبار بطل إفريقيا وما تقدمه القناة من متابعات لتدريبات اللاعبين والمباريات الودية واللقاءات الحصرية.

تردد قناة الأهلى الجديد 2022 على نايل سات :

تردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معامل استقطاب: رأسى H

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد آخر لقناة الأهلى 2022 عبر نايل سات :

التردد: 11440.

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقى.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وبدأت قناة الأهلى Al Ahly TV منذ فترة فى تقديم برامج جديدة مختلفة وجذابة، إضافة لتقديم ستوديو تحليلى لمباريات الفريق قبل كل لقاء يخوضه الفريق سواء في الدوري أو الكأس أو دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا نكون قد قدمنا تردد قناة الأهلي الجديد 2022 لجميع المتابعين الكرام في مصر والوطن العربي لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك وكافة مباريات الفريق وتدريباته ومقابلات مع النجوم والمدربين والإداريين.