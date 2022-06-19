انت الان تتابع خبر بث مباشر: تردد قناة SSC7 السعودية الرياضية الجديد 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

تردد قناة SSC7 السعودية الرياضية الجديد 2022 مجانا نقدمه لكم متابعينا في المملكة وجميع الدول العربية الراغبين في مشاهدة مباراة منتخب السعودية ضد أوزباكستان الأولمبي في نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة.

تردد قناة SSC7 الرياضية السعودية أيضا يوفر إمكانية مشاهدة كل مباريات المنتخب والأندية السعودية بالإضافة لحصوله على حقوق بث العشرات من المواجهات والبطولات العربية وأيضا العالمية في بعض الأحيان.

تردد قناة SSC7 الجديد 2022 بث مباشر:

وكانت هذه القناة قد انفردت العام الحالي بالحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية الذي شارك فيه النادي الأهلي المصري والهلال السعودي إلى جانب فريق تشيلسي الانجليزي الذي تمكن في النهاية من الحصول على اللقب.

وحظيت فكرة قناة SSC7 بإعجاب كبير لدى الجمهور السعودي كونها تقوم بالبث على الستالايت لكن كي تعمل داخل المملكة يجب وصل جهاز رسيفر "جوبوكس" بالانترنت وحال لقى الجهاز الـip سعودي يفتح له مباشرة.

قناة ssc7 بث مباشر:

ومن المقرر أن تبث القناة مباراة اوزباكستان والسعودية، حيث كتبت على تويتر: "الاستديو التحليلي لنهائي كأس آسيا تحت 23 سنة بين #السعوديه_أوزبكستان يأتيكم اليوم في تمام الساعة 3:00م، عبر SSC | 7".

ويظهر في الاستيديو التحليلي المقدم محمد خاتم والمراسل مساعد الصقعبي من داخل الملعب والمعلق عبدالله الحربي إلى جانب المحللين المميزين إبراهيم العنقري وعمر الغامدي ومحيسن الجمعان للحديث عن الموقعة.