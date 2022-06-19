536 ألف متردد على مستشفيات جامعة بنى سويف خلال 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إن إجمالى عدد المترددين على مستشفيات الجامعة خلال النصف الأول من العام الجارى بلغ 536 ألف مواطن موزعين بين الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، والعمليات والاستقبال، فى إطار المنظومة العلاجية المتكاملة التى تقوم بها مستشفيات جامعة بنى سويف لتقديم خدماتها لأهالى المحافظة والمحافظات المجاورة.





وأوضح رئيس الجامعة، فى تصريح اليوم الأحد، أن مستشفيات الجامعة شهدت زيادة ملحوظة فى أعداد المترددين ممن حصلوا على خدمة طبية متميزة وتوقيع الكشف الطبى فى العيادات وإجراء عمليات جراحية، وقسطرة القلب، والمناظير، لافتاً إلى أن زيادة عدد المترددين جاءت نتيجة لما تتميز به المستشفى بتوافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من الأطباء ذوي الخبرة والكفاءة، وفريق تمريض على أعلى مستوى من التدريب، إضافة إلى أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، والتطوير الشامل لجميع غرف الرعاية المركزة.

ومن جانبه، أشار الدكتور عاطف مرسى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن قسم الاستقبال استقبل 422 ألفا و275 حالة، وتم حجز 9 آلاف و997 حالة بالأقسام الداخلية بالمستشفى فى مختلف التخصصات الطبية المختلفة، فيما تردد على العيادات الخارجية 57 ألفا و930 حالة.

فيما أكد الدكتور محمد شعبان، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنى سويف، أنه تم إجراء 33 ألفا و224 عملية جراحيه وألفين و806 عمليات طوارئ، و5 آلاف و752 حالة دخول للطوارئ، وإجراء ألف و75 عملية منظار، ودخول ألف و517 حالة للرعايات المختلفة، وإجراء 238 قسطرة قلبية، وتوفير حقن RTB المذيب للجلطات بوحدة العصبية لــ 67 حالة، وإجراء 958 حالة تدخلى جراحى بقوائم الانتظار، وبلغ إجمالى مرضى الحضانات 376 حالة، وإجراء حالات التفتيت لــ 162 حالة.