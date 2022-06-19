القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك.. اظبطوا التردد بسرعة عشان تستمتعوا بالمشاهد

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رياض - احمد صلاح - سوف يكون عشاق الساحرة المستديرة وجماهير الأهلي والزمالك، على موعد اليوم الأحد 19 يونيو 2022 مع مباراة القمة بالدوري االمثري والدربي العربي الأشهر بين الغريمين التقليدين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتبث مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأحد على 2 قناة أرضي وهم “أون تايم سبورت وتبث أرضي، والقناة الثانية هي “الثانية المصرية، من خلال بث أرضي مبارشر، وتبث أيضاً القنوات الخاصة بأون تايم سبورت المصرية ويكون فيها استوديو تحليلي يضم جميع نجوم الكرة المصرية، ويحلل ما حدث في المباراة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتبدأ مباراة الأهلي ضد غريمة التقليدي الزمالك اليوم الأحد 19 يونيو 2022 الساعة 8 مساءاً بتوقيت القاهرة، والساعة الـ 9 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 10 بتوقيت أبو ظبي، هي من أبرز القنوات التي تقوم ببث المباراة ويريد متابعتها ومشاهتها العديد من الأشخاص الذين يريدون متابعة المباراة، وذلك لأنها من أقوى المباريات المميزة الذي يحبها الجميع.