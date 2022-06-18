انت الان تتابع خبر تردد قناة توم وجيري الجديد 2022 … سلي أولادك واتفرجي معاهم. والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، زاد البحث عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2022، وذلك لمشاهدة الأطفال محتوي القناة المتميز وتسليتهم، ويكون تردد تلك القناة والقنوات الأخرى للأطفال على النحو التالي:
تردد قناة توم وجيري الجديد 2022:
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11354.
الاستقطاب: عمودي.
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
تردد قنوات الأطفال الأخرى:
تردد قناة طيور الجنة:
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11393.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
تردد قناة طيور بيبي الجديد:
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11396.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة كرتون نتورك بالعربية:
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12226.
الاستقطاب: عمودي.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة روتانا كيز الجديد:
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11296.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة كراميش الجديد:
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11603.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: 3/4.
معامل تصحيح الخطأ: أفقي.
تردد قناة ميكي الجديد:
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11528.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 4/3.