شاهد .. رحاب الجمل تأكدت من وضع زوجها بعينيها بعد ليلة الدخلة فطلبت الطلاق على الفور ودون تردد : طلع ضعيف و مبيعرفش !!

انت الان تتابع خبر رحاب الجمل تأكدت من وضع زوجها بعينيها بعد ليلة الدخلة فطلبت الطلاق على الفور ودون تردد : طلع ضعيف و مبيعرفش !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/17 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة رحاب الجمل تفاصيل تهديدها لمتحرش على صفحتها الشخصية بفيس بوك.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج “العرافة” المذاع على فضائية “المحور”، :”أتعرض لشتائم جارحة، وأرد على الجميع، ولسان طويل، وبعرف أخد حقي بلساني.. أنا مش بلاستيك، ومعرفش تريند رانيا يوسف”.

وحول كواليس دخولها قسم الشرطة، قالت: "تزوجت شخص وكذب عليا وقال إنه ضابط شرطة وبيعرف يعوم كويس، ولكن بعد الزفاف فوجئت إنه طلع مبيعرفش، وأنه كذاب وليس ضابطًا، وتم القبض عليه لانتحاله صفة ضابط ولكنه في الحقيقة كان معاه شركة مكيفات".

رحاب الجمل كشفت أيضاً تفاصيل تبرأها من فيلم ” بنت في دار السلام ” لإساءته للإسلام، قائلة:” كنت خايفة من الفتنة، وكنت خايفة على المخرج، ورفضت خروج الرجل المسلم بالجلابية وهو يسيء للإسلام”.

وقالت:”قبلت دور البنت السادية في الفيلم القصير، ووصلت الرسالة من غير ما ألبس لبس غير لائق”، لترد بسمة “كان فيه مشهد بس لا يصلح للعرض في رمضان”.