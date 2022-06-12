سألوا الفنانة دينا عن سبب طلاقها من أزواجها التسعة .. فأجابت بدون تردد وبكل جراءة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - قالت الراقصة المصرية دينا، إن هناك العديد من الأخطاء التي وقعت فيها بحياتها، وأهمها هو زيجاتها المتسرعة.

وأضافت: عندي اختيارات متسرعة مثل الزواج يكون بقلبي وليس بعلقي وأرجع وأعيد نفس الأمر.

وصرّحت دينا: "أعتقد اتجوزت 9 مرات، ومفيش ولا زيجة منهم من فنان لأني باعتبر الشغل شغل والحياة العادية منفصلة عن العمل، وأعتبر الفنانين زملاء ومعرفتش أحب حد منهم".

وأضافت خلال لقائها سابقاً ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة": "أحد أزواجي السابقين قاللي لو بطلتي رقص هرجعك لعصمتي، وقبل الطلاق منهم بيقلولي يا تبطلي رقص لنتطلق فبنتطلق".

وتابعت: "ونفس موقفي مع أزواجي حصل مع أبويا لما سيبت البيت علشان مبتطلش رقص، ولو خيروني بين الزواج والرقص هختار الرقص، ولو حب مين مش هحبه أكتر من نفسي وأنا لو انفصلت عن الرقص أموت".

وأكملت: "الرقص هو السبب الرئيسي في تعاستي الزوجية وفشل زيجاتي، والجروح اللي جوايا من تجارب الزواج اللي عيشتها خلاص خفت".

حقيقة رفض ابن دينا رقصها

ولفتت: "أنا في البيت ست عادية وبطبخ وطباخة شاطرة جدًّا وأطبخ كل أنواع الأكل، ومن كتر ما أنا طباخة شاطرة ابني رايح يدرس في باريس هيطلع شيف لأنه كان بيقف معايا في المطبخ، وابني عمره ما قاللي بطلي رقص لأنه دماغه زيي".

وفاجأت الراقصة دينا جمهورها ومتابعيها بارتداء فستان زفاف، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات.

وفي هذا السياق، نشرت دينا عبر حسابها على "إنستجرام" عددًا من الصور وهي مرتدية فستان الزفاف، وعلقت عليها: "مفيش أحلى من الجواز"، وانهالت التعليقات والمباركات من جمهورها.

وكانت الفنانة الاستعراضية دينا تصدرت منذ فترة مؤشرات بحث جوجل عربيًّا، واحتلت صدارة تريندات السوشيال ميديا وبالأخص موقع التدوينات "تويتر"، وذلك عقب إثارتها الكثير من الجدل والتساؤلات أثناء ظهورها بحفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدورته الخامسة، بإطلالة جديدة ظهرت فيها بوضوح بعدما أجرت جراحة تجميل في أنفها.

ونشرت دينا، على حسابها الخاص بـ"إنستجرام" مجموعة من الصور لها ظهرت فيها اختلاف واضح بالأنف واستخدام بعض من الخدع التجميلية للوجه.