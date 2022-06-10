الصين: لن نتردد فى إعلان الحرب بسبب تايوان

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو كيان، اليوم الجمعة، أن بلاده "لن تتردد فى الحرب" إذا أعلنت تايوان استقلالها، وذلك فى أعقاب اجتماع بين وزير الدفاع الصينى، ونظيره الأمريكى.





وحسبما نقلت وكالة "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الدفاع الصينية، نيابة عن وزير الدفاع وى فنجى، خلال اللقاء مع نظيره الأمريكى لويد أوستن، إنه "إذا تجرأ أحد على فصل تايوان عن الصين، فلن يتردد الجيش الصينى بكل تأكيد فى بدء حرب مهما كلف الأمر".

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