نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ثبت الآن” ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا اليوم مجاناً بدون تشفير دون النايل سات في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأثيوبيا اليوم في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 بكوت ديفوار من أكثر ما يبحث عنه الكثير من عشاق الفراعنة خلال الساعات الحالية، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق فوزه الثاني خارج ملعبه أمام إثيوبيا في المباراة الثانية لإيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، والذي يسعى لتحسين المستوي الفتي للفريق خلال لقاء اليوم بعد المستوي الذي ظهر به الفريق، والذي لم ينال إعجاب الجماهير المصرية، ومن خلال المقال، سنحاول البحث عن قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وإثيوبيا على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري في حال تواجدها.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأثيوبيا اليوم

يدخل المنتخب المصري لقاء اليوم أمام إثيوبيا من أجل مواصلة انتصاراته في المجموعة الرابعة، وذلك بعدما حقق الفوز خلال الجولة الأولي من البطولة أمام غينيا بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من المباراة، وستكون مباراة مصر اليوم هي الاختبار الثاني للجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري بقيادة إيهاب جلال، وسيكون هناك متابعة جماهيرية كبيرة لهذا اللقاء الهام للمنتخب المصري من أجل تحقيق الانتصار خارج الأرض، وتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، حيث حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية على الحقوق الحصرية لنقل مباريات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا عبر قنواتها المشفرة في منطقة الشرق الأوسط.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا اليوم

من المقرر أن يكون توقيت مباراة مصر وأثيوبيا اليوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022 في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي على ملعب ملعب بينجو الدولي بمالاوي، وستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة من خلال قناة بي ان سبورت بريميوم HD 3 بتعليق علي محمد علي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

نتعرف على أهم القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا اليوم على النايل سات وغيرها من الأقمار الصناعية في حال تواجدها، حيث تسعي للتسهيل على جميع الجماهير في متابعة المباريات بكافة الطرق المجانية، وخاصة في ظل احتكار مجموعة قنوات بي ان سبورت للكثير من الحقوق الكروية في قارة إفريقيا حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتوقع الكثيرون أن تكون أحد القنوات الإثيوبية ضمن القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش مصر وإثيوبيا اليوم، حيث تعرض لحضراتكم تردد القناة بالتفصيل، وهي قناة ETv entertainment الإثيوبية، والتي يمكن استقبالها عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: Nss07 57E

التردد: 11105 H 45000 أو من خلال التردد: 11544 H 30000

غيابات منتخب مصر اليوم أمام أثيوبيا

يغيب عن منتخب مصر العديد من اللاعبين هلال مواجهة اليوم أمام منتخب أثيوبيا في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، حيث سيغيب عن الفريق كلا من: محمد صلاح ومحمد النني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه بداعي الإصابة، وسيدفع إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب المصري ببدائل خلال لقاء اليوم، حيث تضم قائمة الفريق العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة،والقادرة على تحقيق الفوز خارج الأرض.

تحديث: أعلنت قناة مونو عبر القمر الصناعي ياه سات عن نقل أحداث منتخب مصر أمام منتخب أثيوبيا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، حيث يمكن استقبال تردد قناة مونو عبر التردد التالي:

10887V27500

Turkmenalem 52 e ( YAHSAT )

من خلال ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بحضراتكم عبر الترددات الموجودة بالأعلي ضمن القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة مصر وأثوبيا اليوم مجاناً بدون تشفير، يمكنكم متابعة أحداث المباراة.