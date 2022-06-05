شاهد .. سألوا صباح عن سبب طلبها الطلاق فوراً من الدنجوان رشدي أباظة في ليلة الدخلة فأجابت بكل جرأة ودون تردد.. لن تصدقوا ماذا قالت ؟!

انت الان تتابع خبر سألوا صباح عن سبب طلبها الطلاق فوراً من الدنجوان رشدي أباظة في ليلة الدخلة فأجابت بكل جرأة ودون تردد.. لن تصدقوا ماذا قالت ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

كواليس وأسرار شهدتها حياة الدنجوان الراحل رشدي أباظة ما زال الجمهور يتعرف على بعضها من فترة لأخرى، وهذه المرة جاء الدور على زواجه من الفنانة صباح، الزيجة التي كان البعض يعتقد أنها استمرت ليومين، إلا أن تفاصيلها كشفت عن مفاجآت.

تفاصيل الأمر سردتها منيرة أباظة، شقيقة الراحل وكذلك ابنته قسمت أباظة، وذلك في لقاء تلفزيوني، حيث أكدت منيرة أباظة أن رشدي أباظة كان يقوم بتصوير فيلم في بيروت

وكانت هي وشقيقتها موجودتين في صيدا، فيما كانت صباح تشاركه بطولة الفيلم، وفي يوم من الأيام فوجئت الأخت باتصال من رشدي أباظة يخبرها فيه بقدومه إلى صيدا، وطالبها بالبحث عن مأذون لأنه سيتزوج من الفنانة صباح.

الأخت أصيبت بصدمة، خاصة أن رشدي أباظة كان متزوجا من سامية جمال في تلك الفترة، وهو ما دفعها للاتصال بأبيها في القاهرة لإخباره بما ينوي رشدي فعله، إلا أن رشدي أباظة أصر على قراره رغم توسلات سامية جمال لأبيه من أجل إيقافه.

يومها تزوج رشدي من صباح، وذكر البعض أن الأمر كان بمثابة التحدي لرشدي أباظة، كما قيل إن صحافيا لبنانيا برر لرشدي أباظة الأمر بأن تكون الشقراء في بيروت والسمراء في القاهرة.

وفي اليوم التالي، أكدت منيرة أباظة تلقيها اتصالا من شقيقها أخبرها فيه بعودتهم إلى مصر، وحينما سألته عن صباح التي تزوجها بالأمس أخبرها بانفصالهما، وهو ما أصابها بالصدمة.