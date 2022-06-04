نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم على نايل سات قنوات تصفيات أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم على نايل سات والأقمار ، يلتقي المنتخب المصري مع نظيرة منتخب غينيا مساء يوم الأحد الموافق 5-6-2022 في إطار مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 ، ويُعد هذا الحدث الأهم لجميع الجماهير المصرية والعربية ممن سيتابعون مجريات اللقاء، والكثير يرغب في معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم على النايل سات والأقمار ، بالإضافة إلى معرفة كيفية مشاهدة مباراة مصر وغينيا اليوم مجانا بدون تشفير ، ما هي القناة التي تبث مباراة مصر اليوم على نايل سات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم

قنوات مباراة مصر وغينيا المفتوحة على نايل سات ، هي الأكثر بحثاً في الوقت الحالي فالكثير من الجماهير التي لا تمتلك اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري لمباريات تصفيات أمم إفريقيا 2023 كوت ديفوار ترغب في التوصل إلى طريقة مشاهدة مباراة مصر وغينيا اليوم مجانا على أي قناة تنقل مباراة مصر وغينيا اليوم على نايل سات.

وتنطلق مباراة مصر وغينيا اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا وفلسطين، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن، وفي تمام الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا على نايل سات

نستعرض عليكم من خلال موقع “ثقفني” تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم على نايل سات، حيث سيتم نقل المباراة عبر قناة اون تايم سبورت الأرضية والفضائية، وإليكم تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2022 على نايل سات الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم مجانا في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر : نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة مباراة مصر وغينيا أون تايم سبورت الأرضي نايل سات