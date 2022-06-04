شاهد .. سألوا الممثلة مايان السيد: مين أكتر شخص نفسك تتجوزيه فأجابت فوراً ودون تردد.. لن تصدقوا ماذا قالت ؟!

انت الان تتابع خبر سألوا الممثلة مايان السيد: مين أكتر شخص نفسك تتجوزيه فأجابت فوراً ودون تردد.. لن تصدقوا ماذا قالت ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

وصفت الممثلة الشابة المصرية، مايان السيد، دورها في حكاية حلم حياتي، التي عرضت ضمن مسلسل إلا أنا، بأنه أجمل الأدوار التي قدمتها في حياتها، وربما لن تقدم ما هو أفضل منه بعد ذلك، خاصة أنه على علاقة مباشرة مع مرضى التوحد.

وبينت مايان، خلال ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي، أنها أرادت إيصال رسائل كثيرة للجميع، من خلال مشاركتها في "حلم حياتي"، وأهم هذه الرسائل هي تعريف العامة بحقيقة هذا المرض ومعاناة المصابين به، بهدف منحهم الحب من المجتمع، ودفع الناس ليفهموا طبيعة المرض بشكل أكبر.

ووصفت مايان تقديمها لدور فتاة مصابة بالتوحد بأنه شكل تحدياً كبيراً بالنسبة لها، كونها لم تكن تعرف الكثير عن المرض، ولم يسبق لفتاة بعمرها أن قدمت دوراً مشابهاً، وأنها وبهدف إنجاح التحدي الذي قررت السير به، خصصت له كل وقتها ولم تعد ترى أهلها ولا أصدقاءها، وكان كل تركيزها منصباً على إنجاح العمل وتأدية الدور بحرفية عالية.

فارس الأحلام

النجمة مايان السيد وضعت مواصفات لا تتنازل عنها في فارس أحلامها : “أريده شهما وكريما وطيب القلب، وعلى قدر كبير من المسؤولية أي يعتمد عليه”.

وذكرت مايان السيد مواصفات فارس أحلامها للمرة الأولى قائلة: "يخرجني ويفسحني كتير ويكون أطول مني".