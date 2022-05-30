نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:. تردد قناة دبي الرياضية تعلن عبر تويتر حصولها على حقوق نقل الدوري الألماني 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت شبكة قنوات دبي الرياضية رسميا من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال الساعات الاخيرة عن عودة البوندسليجا عبر قنواتها بداية من الموسم المقبل 2022-2023، وذلك بعدما نجحت في الحصول على حقوق نقل كافة مباريات الدوري الألماني أحد أشهر وأنجح الدوريات الاوروبية في العالم والذي يحظى بمتابعة عدد كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الالمانية في العالم، وسوف نرصد الآن ابرز ما اشارت اليه القناة رسميا.

قناة دبي الرياضية تعلن نقل مباريات الدوري الألماني

ونجد أن بطولة الدوري الألماني كانت تنقل بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط عبر دبي سبورتس خلال السنوات الماضية؛ وذلك قبل أن تحصل على حقوق بثها شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي كانت قد حصلت على حقوق نقل البطولة بشكل حصري في الفترة ما بين 2014 إلى 2020، ولكن قد عادت من جديد في يد شبكة قنوات دبي الرياضية لتكون بداية من العام المقبل حتى يمكن متابعة المباريات في الدوري الالماني مباشرة داخل الشرق الاوسط بسهولة.

قيمة صفقة نقل الدوري الالماني عبر قناة دبي الرياضية

وحتى الآن لم تقم القناة الإماراتية دبي الرئاسية بالكشف عن القيمة الفعلية الخاصة بصفقة الحصول على حقوق بث كافة مباريات الدوري الألماني في الموسم المقبل، وقد كانت القناة القطرية بي ان سبورت قد فشلت في الحصول على حقوق بث البوندسليجا في البلدان العربية في الفترة ما بعد عام 2020، وذلك يرجع الى فشلها في الارتقاء بشعبية الدوري الألماني في المنطقة خلال فترة الـ6 سنوات التي حصلت بها على حقوق نقل الدوري الالماني.

الدوري الالماني 2023 عبر شاشة دبي الرياضية

ومن الجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية كانت قد حصلت على حقوق البث الخاصة بالدوري الالماني في الشرق الاوسط في عام 2014 لـ3 سنوات وذلك مقابل 120 مليون يورو، وهي نفس القيمة التي حصلت بها على نفس الحقوق في 2017، كما يذكر أن قناة دبي سبورتس استمرت لسنوات طويلة قبل 2014 لتكون هي الناقل الحصري للبطولة الألمانية في الشرق الأوسط والبلدان العربية، بينما لم تنقل البطولة عبر القنوات العربية في آخر عامين.