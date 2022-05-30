انت الان تتابع خبر اتجوزتي أيمن يونس في السر؟ ندى بسيوني تجيب دون تردد وبكل جرأة اتفرج ماذا قالت! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - علي الرغم من أن الارتباط والزواج علاقة لا يمكن أخفائها الا أن الكثير من النجوم يواجهون شائعات وأخبار تفيد بارتباطهم سراً كما حصل مع الفنانة ندى بسيوني ونجم منتخب مصر السابق أيمن يونس.

وأضافت: "أنا مش متجوزة، وهذا الشخص أكن له كل الاحترام، والله أنا عمري ما شوفته ولا هو عمره شافني في الحياة، وشعب تويتر بتاعي أصلا أما حد ييجي يتكلم معايا بيطفشوه من عندي عشان بيغيروا عليّا".

وتزوجت الفنانة ندى بسيونى 3 مرات، الأولى من الفنان والمخرج المسرحي سناء شافع، ولكن لم يتفق الاثنان وحدث الطلاق بينهما سريعا.

وتزوجت للمرة الثانية من المخرج شريف حمودة وأنجبت منه ابنتها الوحيدة مها، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك ثم تزوجت من شخص عربي الجنسية ومن خارج الوسط الفنى ولكنه توفى ولم تتزوج من بعده.