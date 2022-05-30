انت الان تتابع خبر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي لم يتردد في إهانة أبو تريكة وعمرو أديب يرد عليه: استعد للمشاكل يا قبطان اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أجاب الفنان نبيل الحلفاوي، على سؤال احد متابعيه عبر موقع "تويتر"، عن رأيه في أفضل 5 لاعبين كرة قدم في تاريخ إفريقيا.

رد الحلفاوي على المتابع الثاني، أثار حفيظة الإعلامي عمرو أديب والذي كتب له: "وهنا يجب أن أتوقف وأقولك لقد بدأت الآن مرحلة جديدة في حياتك من المشاكل التي لن تنتهي يا قبطان".

ومن جانبه، عقب الحلفاوي على أديب قائلا: "مفيش وقت لمراحل جديدة يا حبيبي.. الحكم بيبص في ساعته"، فرد أديب: "لا أنتوا الحكم بيديكوا وقت زيادة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول" في رمضان 2021.