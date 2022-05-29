شاهد .. سألوا النجمة مي عز الدين مين الممثلة الي تشوفيها أجمل منك ؟؟.. لن تصدقوا من إختارت بدون تردد !!

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة مي عز الدين مين الممثلة الي تشوفيها أجمل منك ؟؟.. لن تصدقوا من إختارت بدون تردد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/29 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

عبرت مي عز الدين عن حبها للفنانة لزينة خلال استضافتها في قت سابق مع الاعلامي عمرو أديب.

واجابت مي على سؤال عمرو لها وهو من الممثلة التي تراها مي أحلى منها فردت بأنها تحب وجه زينة أكثر لأنها لا تفضل الوجه الدائري المملوء على عكس زينة فوجهها (منحوت) على حد قولها وجيد جدا أمام الكاميرا.

نشرت زينة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات Instagram فيديو للقاء مي، وعلقت على الفيديو وكتبت: "انا بشوفك احلى واحده في الدنيا والله كفايه طيبتك وجدعنتك شكلك كان قمر وطبيعي والحلقة كلها كان فيها روحك الحلوة احلي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين كان مشاركتها في مسلسل غمام والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي