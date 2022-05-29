انت الان تتابع خبر من هو اللاعب الأفضل في العالم بدلاً منك؟.. محمد صلاح يرد دون تردد.. لن تتوقع من هو! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اعترف الدولي المصري، محمد صلاح، جناح ليفربول، أن خسارة الحذاء الذهبي في الموسم قبل الماضي، 2020/2021، لصالح نجم توتنهام هوتسبير، هاري كين، دفعه للتفكير في الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المُنتهي للتو 2021/2022. محمد صلاح في الموسم قبل الماضي خسر لقب الهداف لصالح كين، حيث سجل 21 هدفًا، بينما هداف توتنهام أحرز 22 هدفًا، ولكن في الموسم المُنتهي قبل أيام، فاز بالحذاء الذهبي مناصفةٍ مع سون، كما حصد جائزة أفضل صانع ألعاب بـ13 تمريرة حاسمة.وقال صلاح في تصريحات عبر "بي تي الرياضية" البريطانية: "ما حدث في الصيف الماضي، دفعني للظهور بهذا الأداء هذا الموسم، لأنني أعرف أننا في الموسم الماضي لم نكن جيدين".

ثم قال ريو فريناند: "ربما ذلك أثر عليك في الصيف"، ليوضح صلاح: "لا، لقد كنت متحفزًا أكثر، لقد كنت أعمل بجنون في الصيف الماضي، بعد خسارتي للكرة الذهبية".

وأتبع: "أنا لم أقل ذلك من قبل، ولكنني قلت لنفسي (الموسم القادم سوف أذهب للفوز بالحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب)، لقد عملت من أجلهما في الصيف، لقد كنت مجنونًا من أجل فعل ذلك، والحمد الله أنني نجحت في ذلك".وردًا على "هل ترى نفسك أفضل لاعب في العالم؟"، أجاب: "نعم، لقد قلت ذلك من قبل، في رأسي أنا أفضل لاعب في العالم، إذا اختار أحدهم لاعبا آخر، ليس لديّ مشكلة".

وأتم تصريحاته قائلًا: "أنا لم أذهب إلى وسائل الإعلام من قبل وقلت أنني أفضل لاعب في العالم، ولكن في رأسي نعم أنا كذلك، إذا لم أختار نفسي سأختار كريم بنزيما".