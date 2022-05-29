تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022

يقوم العديد من مشاهدي التلفزيون على مستوى العالم خاصة بالوطن العربي بالبحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، حيث تمتاز القناة بتقديمها كل محتوى تعليمي ثقافي من خلال أفلام وبرامج ثقافية وثائقية في العديد من المجالات مثل مجال العلوم والحياة البرية والبحرية بالإضافة لعلوم التكنولوجيا الهندسية، تقوم تلك القناة بالتركيز على الحقائق التاريخية بمختلف الحضارات وتقديمها بكل موضوعية وشفافية، لذا كانت القناة محل بحث من العديد من المشاهدين للتعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

قبل الخوض بالتفصيل في التعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، دعونا أولاً نستكشف بعض المعلومات الهامة حول قناة ناشيونال جيوغرافيك وما تهتم به كقناة يبحث عنها الملايين عبر محركات البحث وما الذي جعلها تتصدر العشرات من القنوات في نفس المجال.

لمحة عن القناة

تم إطلاق قناة ناشيونال جيوغرافيك قبل أكثر من 13 عام.

تُبث القناة بشكل مجاني بالكامل في الشرق الأوسط .

يتابع القناة الملايين حول العالم سواء على شاشة التلفاز أو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أكثر من 6 ملايين متابع لها على صفحتها على منصة الفيس بوك جدير بإثبات قوة هذه القناة ومدى انتشارها الواسع.

تهتم القناة بتقديم كل ما يهم المشاهد ويجذب انتباهه سواء عن عالم الحيوان أو الهندسة أو البراري والطبيعة.

تقوم قناة ناشيونال جيوغرافيك بعرض العشرات من الأفلام الوثائقية التي تهم الملايين من المشاهدين.

تقوم قناة ناشيونال جيوغرافيك بعرض محتواها على الكثير من الأقمار الصناعية.

تأخذ القناة المشاهدين لعالم أخر ناطق باللغة العربية.

تصب القناة جزء من اهتماماتها لمحبي عالم الحيوانات ومتابعة ما يجري في البراري.

تقوم قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي بتقديم محتوى يناسب فئات عمرية مختلفة.

بتقديم محتوى يناسب فئات عمرية مختلفة. تعرض القناة برنامجًا خاصا يهتم بأمن وسلامة الطائرات والمطارات.

القناة مُتخصصة في عرض البرامج التي تحاول فهم العالم ومحاولة حمايته.

تمتاز القناة بشهرة تستند على مصداقية المحتوى المُقدم.

تتسم البرامج المُقدمة على قناة ناشيونال جيوغرافيك بالذكاء والمحتوى الترفيهي في نفس الوقت.

تهتم القناة ببرامج العلوم والتكنولوجيا والتاريخ الطبيعي وعلم الآثار والألغاز الطبيعية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 hd

تردد القناة 11411.

معدل الترميز 3000.

الاستقطاب أفقي.

معامل التصحيح 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي sd

بعد النقر على زر القائمة من جهاز التحكم (الريموت كنترول).

قم بالنقر على الزر الأحمر الخاص بإضافة قناة.

تردد القناة 11526.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.\معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد القناة على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

تردد القناة 11804.

الاستقطاب أفقي.

معامل نصحيح الخطأ 3/4.

أفلام قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة