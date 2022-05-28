شاهد .. أنفضح السر.. خفايا صادمة وراء سفر راغب علامة لإجراء تحليل DNA ! الفنان كشف بنفسه كل شي للعلن ودون تردد !!

انت الان تتابع خبر أنفضح السر.. خفايا صادمة وراء سفر راغب علامة لإجراء تحليل DNA ! الفنان كشف بنفسه كل شي للعلن ودون تردد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/28 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

راغب علامة تحدث خلال استضافته في وقت سابق ببرنامج السيرة، مع وفاء الكيلاني إنه رغم علاقاته المتعددة؛ إلا أنه هناك فتاة واحدة استطاعت الضحك عليه وخداعه، وهي رندا زكا.

وأكد راغب علامة أنه كان يحبها واستمرت علاقتهما 4 سنوات، ولكن دون زواج، حيث كان يعيشا سويًا في فرنسا في منزل واحد.

ذلك لفت إلى أن هذه المرأة دفعته إلى أن يُصرح حينها بأنهما متزوجان؛ لتجنب المزيد من الأحاديث من جانب الإعلام حول علاقتهما، إلا أنهما لم يتزوجا، كما زعم حينها.

وبدى على ملامح راغب علامة التأثر خلال الحديث عن علاقته بهذه المرأة؛ حيث أكد على أنها لم تكن نزوة أو علاقة عابرة، لأنه يحب بصدق في مثل هذه العلاقات.

وأوضح في إشارة إلى رندا : "واحدة بس اللي ضحكت عليا، وطلبت مني أقول للإعلام أنها زوجتي، وظنيت أن بنتها بنتي وبعد ما عملت تحاليل طلعت مش بنتي، والأطفال بالنسبة لي نقطة ضعفي".

وبالحديث عن الفتاة التي أنجبتها رندا، أكد راغب علامة أنها ليست ابنته؛ حيث أجرى التحاليل التي أثبتت أنها ليست ابنته، لكن السيدة الفرنسية رفعت قضية ضده وكانت مكيدة، ولكن المحكمة أنصفته.

وسألته الإعلامية وفاء الكيلاني إذا كان تمنى أن تكون الفتاة ابنته أم لا، ليرد عليها بأنه بالفعل يتمنى إنجاب فتاة ولكن من زوجته الحالية، مؤكدًا أنه كان لا يرغب في أن تكون لديه طفلة بدون زواج.

وكان يعتقد راغب علامة لوقت قصير أن الطفلة – التي تدعى سارة – هي ابنته حتى أصدرت المحكمة قرارا بأن البنت ليست ابنته؛ وفقا لتحاليل الـDNA