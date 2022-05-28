نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تشفير .. تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش ريال مدريد وليفربول اليوم السبت 28-5-2022 مجاناً في نهائي دوري الأبطال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول اليوم مجاناً بدون تشفير في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 عبر جميع الأقمار الصناعية دون النايل سات، حيث تحظي مباراة الريال والريدز بالكثير من المتابعة الإعلامية والجماهيرية من جميع عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم، حيث ستكون مباراة الريال ضد ليفربول منقولة عبر عدد كبير من القنوات الفضائية سواء المفتوحة أو المشفرة، وتشهد عمليات البحث عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في نهائي دوري الأبطال الكثير من اهتمام عشاق كرة القدم في الوطن العربي، وخاصة في ظل حصول مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة على الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سنقوم بعرض كافة القنوات المجانية التي ستنقل ماتش ريال مدريد وليفربول بدون اشتراك من أجل ضمان متابعة أحداث اللقاء المرتقب.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول بدون تشفير

تعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول من أهم المباريات في الموسم الكروي الحالي، حيث تشهد المباراة إقبال ومتابعة جماهيرية كبيرة للتعرف على بطل أوروبا لهذا العام، كما أنه سيكون هناك متابعة كبيرة للنجم المصري محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، والذي يطمح لتحقيق لقب البطولة للمرة الثانية له مع الريدز، بينما يسعى ريال مدريد لتأكيد تفوقه وتحقيق لقب البطولة الرابعة عشر له ليجمع بين لقبي الدوري ودوري الأبطال لهذا العام.

ريال مدريد ضد ليفربول

استطاع نادي ريال مدريد التأهل للدور النهائي من دوري أبطال أوروبا بعدما حقق فوز مثير على مانشستر سيتي بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بعدما حول الفريق تأخره بهدف إلي فوز منحه التأهل، وعلى الجانب الآخر، فقد حقق ليفربول فوز سهل نسبياً على فريق فياريال بنتيجة 5-2 ليتقابل الفريقان في المباراة النهائية، والتي ستقام على ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس، وستكون منقولة عبر العديد من القنوات، حيث سنقوم بعرض قائمة ترددات القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش الريال والريدز اليوم.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ريال مدريد ضد ليفربول اليوم السبت الموافق 28 مايو في نهائي دوري أبطال أوروبا في التوقيتات التالية:

وستكون المباراة منقولة عبر تردد قناة بين سبورت بريميوم HD1 بتعليق حفيظ دراجي وخليل البلوشي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد اليوم مجاناً بدون تشفير

ZDF Germany

Astra 19°E – 11362 H 22000

Astra 19°E – 11954 H 27500

Astra 19°E – 11362 H 22000 Astra 19°E – 11954 H 27500 TV8 Turkey

Turksat 42°E – 12356 H 7100

Turksat 42°E – 12346 H 9600

Turksat 42°E – 12356 H 7100 Turksat 42°E – 12346 H 9600 MEGA TV Greece

Eutelsat 3°E – 12625 H 18845

Eutelsat 3°E – 12738 H 15055

Biss : 11 11 11 33 11 11 11 33

Eutelsat 3°E – 12625 H 18845 Eutelsat 3°E – 12738 H 15055 Biss : 11 11 11 33 11 11 11 33 Match! TV HD Russia

Express 14°W – 11647 V 14182

Express 14°W – 11647 V 14182 CBC Sport HD Azerbaijan

Azerspace 46°E – 11175 H 30000

Biss : 13 13 13 39 13 13 13 39

Azerspace 46°E – 11175 H 30000 Biss : 13 13 13 39 13 13 13 39 Varzish Sport HD Tajikistan

Yahsat 52.5°E – 11785 H 27500

Biss : 03 A0 1B BE 20 C1 6D 4E

Yahsat 52.5°E – 11785 H 27500 Biss : 03 A0 1B BE 20 C1 6D 4E 1TV HD Afghanistan

Yahsat 52.5°E – 12015 H 27500

Yahsat 52.5°E – 12015 H 27500 Asr TV HD Afghanistan

TurkmenÄlem 52°E – 10845 V 27500

TurkmenÄlem 52°E – 10845 V 27500 Mono HD Iran

TurkmenÄlem 52°E – 10887 V 27500

TurkmenÄlem 52°E – 10887 V 27500 IRIB TV Varzesh HD Iran

Intelsat 62°E – 11555 V 30000

Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 12265 H 30000

Intelsat 62°E – 11555 V 30000 Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500 Es’hailSat | Badr 26°E – 12265 H 30000 Wayking TV Tajikistan

Turkmensat 52°E-10804 H 27500

Turkmensat 52°E-10804 H 27500 Mono TV Tajikistan

Turkmensat 52°E-10887 V 27500

Turkmensat 52°E-10887 V 27500 Poker Afghanistan

Turkmensat 52°E-10804 H 27500

Turkmensat 52°E-10804 H 27500 Solh TV Afghanistan

Turkmensat 52°E-10845 V 27500

واعد هذه القنوات من أهم القنوات المجانية التي ستذيع ماتش ريال مدريد وليفربول بدون تشفير في نهائي دوري أبطال أوروبا عبر جميع الأقمار الصناعية المختلفة.