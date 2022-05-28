نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تشفير .. تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش ريال مدريد وليفربول اليوم السبت 28-5-2022 مجاناً في نهائي دوري الأبطال في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول اليوم مجاناً بدون تشفير في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 عبر جميع الأقمار الصناعية دون النايل سات، حيث تحظي مباراة الريال والريدز بالكثير من المتابعة الإعلامية والجماهيرية من جميع عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم، حيث ستكون مباراة الريال ضد ليفربول منقولة عبر عدد كبير من القنوات الفضائية سواء المفتوحة أو المشفرة، وتشهد عمليات البحث عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في نهائي دوري الأبطال الكثير من اهتمام عشاق كرة القدم في الوطن العربي، وخاصة في ظل حصول مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة على الحقوق الحصرية لنقل مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سنقوم بعرض كافة القنوات المجانية التي ستنقل ماتش ريال مدريد وليفربول بدون اشتراك من أجل ضمان متابعة أحداث اللقاء المرتقب.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول بدون تشفير
تعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول من أهم المباريات في الموسم الكروي الحالي، حيث تشهد المباراة إقبال ومتابعة جماهيرية كبيرة للتعرف على بطل أوروبا لهذا العام، كما أنه سيكون هناك متابعة كبيرة للنجم المصري محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، والذي يطمح لتحقيق لقب البطولة للمرة الثانية له مع الريدز، بينما يسعى ريال مدريد لتأكيد تفوقه وتحقيق لقب البطولة الرابعة عشر له ليجمع بين لقبي الدوري ودوري الأبطال لهذا العام.
ريال مدريد ضد ليفربول
استطاع نادي ريال مدريد التأهل للدور النهائي من دوري أبطال أوروبا بعدما حقق فوز مثير على مانشستر سيتي بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بعدما حول الفريق تأخره بهدف إلي فوز منحه التأهل، وعلى الجانب الآخر، فقد حقق ليفربول فوز سهل نسبياً على فريق فياريال بنتيجة 5-2 ليتقابل الفريقان في المباراة النهائية، والتي ستقام على ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس، وستكون منقولة عبر العديد من القنوات، حيث سنقوم بعرض قائمة ترددات القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش الريال والريدز اليوم.
موعد مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم
من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ريال مدريد ضد ليفربول اليوم السبت الموافق 28 مايو في نهائي دوري أبطال أوروبا في التوقيتات التالية:
وستكون المباراة منقولة عبر تردد قناة بين سبورت بريميوم HD1 بتعليق حفيظ دراجي وخليل البلوشي.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد اليوم مجاناً بدون تشفير
- ZDF Germany
Astra 19°E – 11362 H 22000
Astra 19°E – 11954 H 27500
- TV8 Turkey
Turksat 42°E – 12356 H 7100
Turksat 42°E – 12346 H 9600
- MEGA TV Greece
Eutelsat 3°E – 12625 H 18845
Eutelsat 3°E – 12738 H 15055
Biss : 11 11 11 33 11 11 11 33
- Match! TV HD Russia
Express 14°W – 11647 V 14182
- CBC Sport HD Azerbaijan
Azerspace 46°E – 11175 H 30000
Biss : 13 13 13 39 13 13 13 39
- Varzish Sport HD Tajikistan
Yahsat 52.5°E – 11785 H 27500
Biss : 03 A0 1B BE 20 C1 6D 4E
- 1TV HD Afghanistan
Yahsat 52.5°E – 12015 H 27500
- Asr TV HD Afghanistan
TurkmenÄlem 52°E – 10845 V 27500
- Mono HD Iran
TurkmenÄlem 52°E – 10887 V 27500
- IRIB TV Varzesh HD Iran
Intelsat 62°E – 11555 V 30000
Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500
Es’hailSat | Badr 26°E – 12265 H 30000
- Wayking TV Tajikistan
Turkmensat 52°E-10804 H 27500
- Mono TV Tajikistan
Turkmensat 52°E-10887 V 27500
- Poker Afghanistan
Turkmensat 52°E-10804 H 27500
- Solh TV Afghanistan
Turkmensat 52°E-10845 V 27500
واعد هذه القنوات من أهم القنوات المجانية التي ستذيع ماتش ريال مدريد وليفربول بدون تشفير في نهائي دوري أبطال أوروبا عبر جميع الأقمار الصناعية المختلفة.
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