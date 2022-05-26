شاهد .. مها الصغير تنبهت لتصرفات أحمد السقا الغريبة فطلبت الطلاق فوراً ودون تردد.. سألوها ففضحت ما كان يفعله كل ليلة سراً !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر مها الصغير تنبهت لتصرفات أحمد السقا الغريبة فطلبت الطلاق فوراً ودون تردد.. سألوها ففضحت ما كان يفعله كل ليلة سراً !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/26 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

تصدرت الإعلامية مها الصغير ، محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد استعادتها ذكريات والدها، وذلك بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مها الصغير، في الصورة برفقة والدها الراحل، وعلقت قائلة: "عيد ميلادك يا حبيبي النهارده... في الجنة ان شاء الله... نسألكم الفاتحة لأبويا".

يذكر أن الإعلامية مها الصغير - زوجة الفنان أحمد السقا - نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام، في أول ظهور لها بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وظهرت مها الصغير، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام داخل منزلها وهي تقبل كلبها، وتحتضنه.

أزمة طلاقها من السقا

وكانت مها الصغير قد كشفت لأول مرة عن أسرار جديدة ومفاجأة مدوية بشأن علاقتهما الزوجية، وذلك خلال لقائها في برنامج CutheCrap المذاع عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

حينها أكدت مها الصغير أنها انفصلت عن زوجها الفنان أحمد السقا مرتين سراً، مشيرة إلى أن الطلاق الأول حدث بعد إنجاب أطفالهما الثلاثة، ثم عادت لعصمته.

وأشارت بأن الخلافات والمشاكل الزوجية تجددت بسبب عصبية زوجها ليحدث الطلاق للمرة الثانية، ولكنهما تجاوزا الخلافات فيما بعد وعادا مرة أخرى.

أما زوجها السقا فقد خرج لاحقاً مؤكداً أنه هو السبب في انفصال زوجته عنه مرتين، وأنها تحملته وتحملت طبائعه كثيراً، ويعود الفضل لها في الإبقاء على حياتهما الزوجية قائمة حتى اليوم.

أحمد السقا وزوجته مها الصغير

وقالت مها الصغير خلال حديثها عن فترة الطلاق: "اتطلقنا مرتين بسبب الخلافات، انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقتوا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن أنتوا تنفصلوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي".

وتابعت: "أنا اتجوزت أحمد وأنا عندي 20 سنة وكنت صغيرة واطلقنا ورجعنا مكنتش قادرة استحمل الخلافات وكنت بسعى دايما لإرضاء الطرف الآخر لكن مبرضيش نفسي"، متابعة: "أنا في الأول كنت مطيعة جدا لكن كانت جوايا خناقة، عارفة لما تكوني بتحبي حد أوي فبتبقي ضايعة، كنت دايما بسكت علشان أتفادى الخناقات".