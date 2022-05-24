شكرا لاهتمامك لمعرفة طريقة عمل الايس كريم – ازاي تعملي ايس كريم منزلي في 10 دقائق زي المحلات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
طريقة عمل الايس كريم، يعد الآيس كريم من المسليات التي يفضلها أغلب الناس وخاصة الأطفال، حيث أنها تعد من الأشياء التي يحب الأطفال والكبار شرائها والاستمتاع بها في فصل الصيف، لأن الآيس كريم يساهم في إحساس الشخص بالانتعاش وتقليل الإحساس بحرارة الجو، ويعمل أيضا كمرطب ومبرد للجسم، والآن يمكن إعداد الآيس كريم بالمنزل بالعديد من النكهات، كما يمكن إعداده بالعديد من الطرق المختلفة، وفيما يلي سنتيح لكم أفضل الطرق لإعداد الآيس كريم.
طريقة عمل الايس كريم
باستخدام المكونات التالية يمكنك عمل الآيس كريم المنعش:
- ١/٢ كوب من السكر الأبيض
- كوب واحد من الكريمة المخفوقة الثقيلة ( القشطة)
- نصف كوب من اللبن السائل
- معلقتين صغيرتين من خلاصة الطعم المفضل لديك.
طريقة تحضير الايس كريم المنزلي
- أولا قومي بتقليب السكر والقشطة واللبن السائل في وعاء عميق على نار هادئة حتى ذوبان السكر
- ثم قومي بتسخين الخليط حتى يصبح مزيجا ساخنًا وتعرفي ذلك بظهور حلقة بسيطة من الرغوة حول حافة الوعاء
- بعد ذلك قومي بنقل مزيج الكريم إلى طبق أو إناء يمكن طيه مثل كوب القياس الكبير مثلا
- ثم قومي بإضافة نكهة الشوكولاتة أو الفانيليا أو الفراولة أو المانجو، أيا كانت النكهة المفضلة لديك قومي بإضافتها، ثم قومي بخلطهم بشكل جيد لمدة لا تقل عن ساعتين
- بعد الانتهاء من خلطهم قومي بوضع خليط الآيس كريم البارد السابق إعداده في الآلة المستخدمة في صنع الآيس كريم، وقومي باستخدام الجهاز طبقا لتعليمات الشركة المصنعة له، حيث يجب تحريكه في الفترة من 20 ل 25 دقيقة.
- بعدما يتم الحصول على آيس كريم مجمد ناعم، قومي بتقديمه على الفور أو ضعي على الآيس كريم بشكل مباشر غلاف بلاستيك واتركيه في الثلاجة لمدةساعتين إلى٣ ساعات على الأقل، وهكذا يصبح جاهزا على التقديم.