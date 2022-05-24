شكرا لاهتمامك لمعرفة طريقة عمل الايس كريم – ازاي تعملي ايس كريم منزلي في 10 دقائق زي المحلات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

طريقة عمل الايس كريم، يعد الآيس كريم من المسليات التي يفضلها أغلب الناس وخاصة الأطفال، حيث أنها تعد من الأشياء التي يحب الأطفال والكبار شرائها والاستمتاع بها في فصل الصيف، لأن الآيس كريم يساهم في إحساس الشخص بالانتعاش وتقليل الإحساس بحرارة الجو، ويعمل أيضا كمرطب ومبرد للجسم، والآن يمكن إعداد الآيس كريم بالمنزل بالعديد من النكهات، كما يمكن إعداده بالعديد من الطرق المختلفة، وفيما يلي سنتيح لكم أفضل الطرق لإعداد الآيس كريم.

طريقة عمل الايس كريم

باستخدام المكونات التالية يمكنك عمل الآيس كريم المنعش:

١/٢ كوب من السكر الأبيض

كوب واحد من الكريمة المخفوقة الثقيلة ( القشطة)

نصف كوب من اللبن السائل

معلقتين صغيرتين من خلاصة الطعم المفضل لديك.

طريقة تحضير الايس كريم المنزلي