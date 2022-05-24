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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعرف فيتامين B12 بأنه عنصر غذائي يساعد في دعم وظائف الجسم الحيوية من خلال المساعدة على تكوين الحمض النووي، والحفاظ على صحة أعصاب الجسم وخلايا الدم.

ويمكن أن يكون نقص فيتامين B12 موجودا لدى ملايين الأشخاص الذين لا يعرفون كيف يمكن أن يؤثر ذلك سلبا على صحتهم العامة.

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علامة إذا ظهرت على ساعدك فهي مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الهام لجسمك.. لا تتردد في التعرف عليها الآن

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وقد ينشأ اضطراب جلدي غير عادي والذي قد تكون ملاحظته بمثابة تحذير من الحاجة إلى زيادة مستويات هذا الفيتامين.

وإذا كان شخص ما يفتقر إلى B12، فقد ينخفض ​​عدد خلايا الدم الحمراء، ويمكن أن تتلف الأعصاب.

ويمكن أن يتسبب نقص فيتامين B12، الذي يُترك دون علاج، في حدوث أضرار جسيمة لا رجعة فيها، خاصة للدماغ والجهاز العصبي. ويمكن أن يزيد أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويمكن تجنب هذه المضاعفات عن طريق اكتشاف أعراض الحالة مبكرا. ومن الأعراض التي يجب أن تكون على دراية بها هي وجود بقع بيضاء على ساعد الشخص.

ويمكن أن تحدث هذه نتيجة غياب الميلاتونين في المنطقة، وفقا لمؤسسة Thyroid Patient Advocacy .

والميلاتونين هو هرمون ينظم نمط النوم والاستيقاظ لدى الشخص وقد ثبت أنه مرتبط بتناول فيتامين B12.

وتوضح مؤسسة Thyroid Patient Advocacy: "تحدث هذه غالبا على الجزء الخارجي من الساعد ولكنها قد تحدث في أماكن أخرى. وكلما طالت هذه البقع، زاد بياضها. ومع مرور الوقت، تصبح البقع جافة جدا ومتقشرة لدرجة أن بقع الجلد الصغيرة الخام قد تكون مكشوفة".

اضطرابات جلدية أخرى ناجمة عن انخفاض مستويات فيتامين B12

نظرت دراسة في المكتبة الوطنية للصحة في فرط التصبغ واضطرابات الجلد الأخرى التي تشير إلى انخفاض مستويات B12.

وقالت الدراسة إن فرط التصبغ مع الضعف العام قد يكون العارض الأولي للعديد من الحالات الجهازية مع وجود نقص فيتامين B12 في حالات نادرة جدا مثل فرط التصبغ.

وأضافت الدراسة: "المظهر الجلدي لنقص فيتامين B12 هو فرط تصبغ الجلد والبهاق وتغيرات الشعر والتهاب الفم الزاوي المتكرر. وفرط تصبغ الأطراف، وخاصة فوق ظهر اليدين والقدمين، مع إبراز المفاصل بين السلامية (العظام الموجودة عند أطراف أصابع اليد أو أصابع القدم) والكتائب الطرفية ( العظام التي تشكل أصابع اليد وأصابع القدم) المرتبطة بتصبغ الغشاء المخاطي للفم هو سمة من سمات نقص فيتامين B12".

كيفية علاج نقص فيتامين B12

عادة ما يتم علاج فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين B12 بحقن فيتامين B12. وهناك نوعان من حقن فيتامين B12: الهيدروكسوكوبالامين والسيانوكوبالامين.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، إذا كان نقص فيتامين B12 ناتجا عن نقص الفيتامين في نظامك الغذائي، فقد يتم وصف أقراص فيتامين B12 لتتناولها يوميا بين الوجبات. أو قد تحتاج إلى حقنة هيدروكسوكوبالامين مرتين في السنة.



المصدر: إكسبريس