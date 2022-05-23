شكرا لاهتمامك لمعرفة طريقة عمل كباب الحلة – اليك خطوات تحضير الطبخة بالترتيب والمقادير والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

هناك الكثير من العناصر المميزة لكباب الحلة عن الكباب العادي ومن أول هذه العناصر اختلاف المكونات، فالكباب العادي يتكون من اللحم المفروم بينما كباب الحلة يتم إعداده باستخدام قطع اللحم الصغيرة، وثاني هذه العناصر تتمثل في كيفية طهي اللحم فعند إعداده ككباب عادي يتم شويه على النار، أما في حال كباب الحلة فيتم طهي اللحم في حله على النار، وبالنسبة لمذاق كلا منهما فيتميزان بالمذاق الرائع والشهي ولا يتميز أي منهم عن الآخر في جمال المذاق، أما بالنسبة لسهولة التحضير فكباب الحلة يتميز بسهولة تحضيره في المنزل فيمكن لكل سيدة إعداده في منزلها بكل سهولة ويسر، وفيما يلي سنتيح لكم طريقة عمل كباب الحلة.

المقادير

١/٢ كيلو من اللحم المقطع قطع حسب الرغبة.

بصلة متوسطة مبشورة خشن.

فص توم مبشور خشن.

توابل وملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة من السمن.

طريقة تحضير كباب الحلة

أولا قومي بغسل اللحم جيدا باستخدام الماء الفاتر، ثم قومي بتصفيته تماما من الماء.

ضعي حله على نار متوسطة وقومي بتشويح البصلة المبشورة بها حتى تدبل، ثم قومي بوضع اللحم وقلبيه حتى يصبح لونه داكنا ثم قومي بتقليل النار.

ضيفي١/٢ كوب من الماء للحم من آن لآخر حتى ينضج ولا تدعيه يجف بشكل تام.

بعد ذلك وعندما يقترب اللحم من تمام النضج، قومي بإضافة التوابل إليه واتركيه حتى تمام النضج.

وهكذا ارفعيه من على النار ثم ضيفي ملعقة كبيرة من الزبدة إلى طبق من الألومنيوم وضعي عليها فحمه مشتعلة.

ثم ضعي الطبق بالفحم والزبد على اللحم في الحلة وقومي بتغطيتها لمدة عشرة دقائق، وهكذا يصبح جاهزا على التقديم.

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