شكرا لاهتمامك لمعرفة سبب وفاة سمير صبري اليوم ويكيبيديا موعد ومكان تشييع جنازة سمير صبري والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

سبب وفاة سمير صبري اليوم ، عدد كبير من المواطنين يبحثون بشكل مكثف حاليا علي موعد ومكان تشييع جنازة الفنان الراحل سمير صبري الذي دخل في صراع كبير مع المرض منذ بداية شهر نوفمبر الماضي ، وقد أدي الي وفاتة اليوم الجمعة 20 / 5 / 2022 وذلك في احدي الفنادق المتواجدة في جمهورية مصر العربية ، بالتحديد في القاهرة ، وقد دخل الفنان سمير في صراع مع المرض مما جعلة ينتقل الي المستشفي تتواجد في منقطة تسمي المهندسين.

سبب وفاة سمير صبري اليوم

أشار الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية منذ دقائق قليلة جدا عبر منشور رسمي علي الصفحة الشخصية الخاصة بة علي الفيس بوك وفاة الفنان الكبير سمير صبري ، ذلك الامر الذي تفاعل معة عدد كبير من المواطنين سواء داخل مصر او خارجها ، وعبر عدد كبير منهم عن حزنهم الشديد تجاة ذلك الامر ، كما أشارت ايضا الاعلامية المعروفة بوسي شلبي عن وفاة الفنان عن عمر يناهز 85 عاما بعد ان دخل في صراع قوي مع المرض ، وعشاق ومحبي الفنان في انتظار معرفة موعد تشييع الجنازة وذلك من اجل الذهاب الي المكان المحدد.

وفاة الفنان سمير صبري ويكيبيديا أسباب وفاة سمير صبري

موعد ومكان تشييع جنازة سمير صبري

من المقرر أن يتم تشييع جنازة الفنان سمير صبري بعد صلاة العصر مباشرة ، وذلك من أمام المنزل الخاص بة الذي يتواجد في محافظة الاسكندرية ، والجدير بالذكر أيضا كان الراحل قد تعرض لوعكة صحية شديدة في الأيام الماضي نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة ، ونحن عبر اقرأ نيوز نقدم التعازي لأسرة الفنان الراحل وندعو لة بالرحمة والمغفرة.

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