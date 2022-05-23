شكرا لاهتمامك لمعرفة الكبيبة الشامي – طريقة العمل والتجهيز خطوة بخطوة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

الكبيبة الشامي، تعد الكبيبة من الأكلات الأكثر شهرة في بلاد الشام، وهي أكلة يتم إعدادها باستخدام البرغل واللحم المفروم بالإضافة إلى البهارات والصنوبر التي تعطيها طعم مميز، وتتميز الكبيبة بأن بها العديد من الفوائد والعناصر الغذائية المتنوعة والمتعددة، حيث تحتوي على اللحم الذي يحتوي على البروتينات اللازمة لبناء عضلات جسم الإنسان، والقطعة المتوسطة من الكبيبة المقلية بها ١٠٠ج بما يساوي 170 سعر حراري، وحتى تحصلين على أفضل نتيجة للكبيبة يمكنك وضعها في الفريزر بعد إعدادها وتكويرها لمدة نصف ساعة حتى تضمنين عدم تفككها أثناء قليها، ويمكنك استبدال الصنوبر بنوع آخر من المكسرات، كما يمكنك الاستغناء عنه تماما.

طريقة عمل الكبيبة الشامي

يمكنك الآن طهي الكبيبة الشامي مكونات وهي التالي:

كيلو لحم مفروم

كوبين زيت عباد الشمس

فصين ثوم مفروم

ملعقة صغيرة زعتر

بصلتين كبار

كوب برغل

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بهارات

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة قرنفل.

مقادير الحشو

ملعقة كبيرة زبد

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة

فص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بهارات.

طريقة التحضير خطوة بخطوة