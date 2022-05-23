شكرا لاهتمامك لمعرفة طريقة ضبط التردد الجديد لقناة طيور الجنة الجديد 2022 عبر نايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ضبط التردد الجديد لقناة طيور الجنة الجديد 2022 عبر نايل سات تعد من القنوات الجميلة التي تتبع إدارة طيور الجنة حيث انها مفضلة من قبل الكثير سواء كبار أو صغار كما انها قد ظهرت هذه القناة بعد طيور الجنة بأربع سنوات خلال عام ٢٠١٢ وقد عملت على تقديم محتوى جميل وممتع للطفل ومن خلال هذا لمقال سنتعرف على ضبط التردد الجديد لقناة طيور الجنة الجديد 2022 عبر نايل سات.

قناة طيور الجنة الجديد 2022

تتميز القناة بأنها تساعد في تعليم الطفل الكثير من الأساسيات المهمة باللغة مثل الحروف الهجائية وأنشودة الألوان التي تعلم الطفل شكل وأسماء الألوان.

حيث أنها تشرح للطفل كيفية التعامل مع الطعام واحترامه وتعلمه أهمية الصلاة والرفق بالحيوان.

قامت إدارة القناة تحت إشراف خالد مقداد مؤخرا بتغيير تردد القناة وذلك للعمل على المشاهدة والاستمتاع بأفضل صوت وصورة.

عرض برامجها الجميلة والأغاني التي يحبها الصغار في هذا العمر وتم نقل القناة إلى تردد جديد لعرض المحتوى بجودة أفضل يليق بمكانة القناة لدى متابعيها.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022

يمكننا ضبط التردد الخاص بالقناة على نايل سات حيث انها من القنوات الأكثر بحثًا ويتم ضبط كالتالي.

تردد القناة على نايل سات

اسم القناة: قناة طيور الجنة

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11073

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD.

تردد القناة على هوت بيرد