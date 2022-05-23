شكرا لاهتمامك لمعرفة طريقة ضبط تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة 2022 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
ضبط تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة 2022 يبحث الكثير من عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة في كل أنحاء الوطن العربي عن تردد القناة حيث تعرض القناة مجموعة من البطولات والدوريات ومن أهمها الدوري الانجليزي الممتاز والدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا وبطولة دوري ابطال افريقيا ودوري أبطال آسيا ومن خلال مقالنا سنتعرف على ضبط تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة 2022.
تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة 2022 نايل سات
- يمكنكم متابعة كافة المباريات الهامة والبطولات الرياضية الكبري التي يقدمها أبرز الاعلاميين والمعلقين الرياضيين.
- تقدم القناة مجموعة من الاستديوهات التحليلية التي يقدمها مجموعة من الخبراء والرياضيين والمحللين المتميزين.
تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات 2022
كما انها تعمل مجموعة قنوات بي إن سبورت إمكانية متابعة المباريات والبرامج الرياضية بتقنية HD عالية الدقة بجودة 1080 ونوعية صوت قوية وواضحة مع نظام الصوت Dolby Audio، وتختص قناة bein sport الإخبارية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة bein sport المفتوحة نايل سات
- التردد: 12064.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
تردد اخر beIN SPORTS على النايل سات
- التردد: 12245.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
التردد أخر beIN SPORTS على النايل سات
- التردد: 12264.
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/2.