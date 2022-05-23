سألوا كندة علوش إيه الممنوع في أوضة النوم ؟..فاجأبت بدون تردد او ذرة خجل

الرياض - محمد الاطلسي - سؤال محرج وجهته الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا للنجمة السورية كندة علوش خلال حلوها ضيفة على برنامج "لايڤ من الدوبلكس" في وقت سابق. وردا على سؤال إيه الممنوع في أوضة النوم قالت كنده علوش إن زوجها منعها من الكلام خاصة في غرفة النوم، وقالت إنه لا يحب الكلام في غرفة النوم لترد عليها أبلة فاهيتها المعروفة بجرأتها زوجك لا يحب الكلام في غرفة النوم، ستجبريني أتحدث في أمور لا أريد أن أذهب إليها لتنفجر علوش بنوبة من الضحك.

وأضافت إنها ترتدي ملابس زوجها عمرو يوسف وتستعمل متعلقاته الخاصة و الشخصية لانه يحبها جدا ولا يرى في هذا العالم غيرها كما قالت إلا أنها ذكرت أنها كانت تقول لشقيقها إنه لقيط وليس من العائلة بل وجدوه على باب مسجد. وأكدت كنده علوش أن زوجها عمرو يوسف يحبها جدا ولا يستطيع أن يري غيرها ويعاملها بكل رفق وحنية وعندما قامت أبلة فاهيتا بمعاكسة عمرو يوسف أمام كندة علوش. قامت كندة علوش بعمل حركة “خمسة وخميسة” لها خوفا من الحسد.